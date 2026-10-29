Mustapha Hadji, lenda da seleção marroquina, acredita que a seleção do Egito ocupa a quinta posição na lista das melhores seleções africanas da atualidade.

Apesar de a seleção egípcia aparecer na terceira posição da África no mais recente ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa) — 25ª no mundo —, Hadji considera que há outras quatro seleções melhores que ela no momento.

A seleção marroquina surgiu no topo do ranking de Hadji das cinco seleções africanas mais fortes da atualidade, enquanto ele deixou de fora outras grandes seleções como Argélia e Costa do Marfim.

Hadji afirmou, em entrevista ao Kooora: "Marrocos em primeiro lugar, depois Senegal, Mali, República Democrática do Congo e Egito, nessa ordem".

Questionado sobre o motivo de ter classificado a seleção egípcia na quinta posição, o ex-astro marroquino respondeu: "A média de idade dos jogadores da seleção do Egito está agora entre 30 e 33 anos, por isso é difícil classificá-la em uma posição mais alta".

E explicou: "A seleção do Egito foi a melhor da África por muitos anos, e o Campeonato Egípcio é o mais forte do continente africano, e revela os melhores jogadores locais".

Hadji comparou a seleção egípcia à sua congênere alemã e acrescentou: "Sempre dizemos que o Egito é a 'Alemanha da África', pelo que os jogadores egípcios têm de disciplina tática e força física, mas o avanço na média de idade no momento é o que me levou a essa classificação".

Nesse mesmo contexto, Hadji insistiu que a seleção egípcia "sofreu uma injustiça evidente diante da Argentina na Copa do Mundo de 2026, e merecia ir mais longe no torneio".

A seleção egípcia chegou às oitavas de final do último Mundial pela primeira vez em sua história, e também chegou às semifinais da Copa Africana de Nações de 2025.

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