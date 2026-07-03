Em vídeo: “O VAR” roubou sua alegria... Ronaldo responde com um pênalti que agita a Copa do Mundo

O capitão Cristiano Ronaldo se recusou a aceitar a decisão do VAR, levando a seleção de Portugal a virar o placar contra a Croácia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no estádio “BMO Field”.

A história emocionante começou quando a torcida portuguesa explodiu de alegria com o gol marcado por Ronaldo no segundo tempo, antes que a alegria se transformasse em decepção após a intervenção da sala do VAR.

Após a revisão da jogada, o árbitro decidiu anular o gol por impedimento, interrompendo as comemorações de “O Don” e impedindo-o de aumentar seu saldo de gols na Copa do Mundo.

Mas a lenda de Portugal, acostumado a quebrar barreiras, recusou-se a aceitar que isso fosse o fim da história; aos 68 minutos, sua seleção recebeu um pênalti, e Ronaldo avançou com firmeza, colocando a bola com toda a calma no meio do gol com um chute preciso com o pé direito, marcando o gol de empate.

Com esse gol, Ronaldo não se limitou apenas a trazer a Portugal de volta ao jogo, mas também enviou uma mensagem clara de que a experiência adquirida ao longo dos anos não conhece o desespero. Depois que o VAR estragou sua primeira comemoração, ele voltou a comemorar, confirmando que a determinação faz a diferença mesmo aos 41 anos, e que o verdadeiro líder é aquele que se levanta após cada queda para carregar sua equipe nos ombros.