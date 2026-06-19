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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo: “O VAR” anula um impedimento fictício... e causa frenesi a favor dos Estados Unidos

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Estados Unidos da América x Austrália
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Polêmica sobre a arbitragem...

Em um momento dramático que gerou grande polêmica entre torcedores e analistas, a Tecnologia de Vídeo Assistente (VAR) validou o segundo gol da seleção americana contra a Austrália, confirmando, sem deixar margem para dúvidas, que se tratava de um gol totalmente válido, na partida da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A jogada começou com a anulação do gol pelo árbitro assistente por impedimento do jogador Balugon; no entanto, o árbitro de campo recorreu imediatamente ao VAR e, após uma análise minuciosa, a verdade veio à tona: Alex Freeman chutou a bola de uma posição totalmente válida, e Balugon não estava em impedimento quando a bola chegou até ele.

Além disso, Balugun não impediu nenhum jogador australiano, apesar de ter se movido em direção à bola, e, portanto, não cometeu nenhuma infração às regras do jogo. Assim, o gol foi validado oficialmente após a anulação da decisão errônea do árbitro assistente, colocando a seleção americana à frente por dois gols a um (ou de acordo com o placar real naquele momento).

A jogada gerou um amplo debate sobre a interpretação da regra do impedimento em casos como esse, especialmente quando há jogadores se movendo em direção à bola sem afetar efetivamente o andamento da jogada. 

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Os especialistas afirmam que a decisão final estava em total conformidade com as regras da Federação Internacional de Futebol (IFAB), que exigem a existência de um impacto claro ou de um impedimento para que a infração seja marcada.

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