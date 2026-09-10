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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Em vídeo: o United revive as noites eternas dos campeões em Old Trafford com três gols em um só tempo

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Manchester United x Sabah FK
Sabah FK
Liga dos Campeões
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Azerbaijão

Konya, Bruno e Sesko incendeiam o Teatro dos Sonhos

"A torcida do United está sedenta".. esta frase resume a cena no Teatro dos Sonhos, onde o Manchester United, há muito ausente de suas glórias europeias, voltou a dizer a que veio com força.

O Manchester United atropelou seu visitante, o Sabah do Azerbaijão, com um placar de 3 a 0 no primeiro tempo, em partida válida pela Liga dos Campeões da Europa.

O Manchester United entrou em campo com pressão ofensiva desde o início e não deixou qualquer chance para os visitantes respirarem.

O primeiro gol veio aos 26 minutos, após uma jogada de efeito pelo lado esquerdo. O lateral Patrick Dorgu avançou e cruzou rasteiro com precisão, e o brasileiro Matheus Cunha, camisa 10, completou com uma finalização direta que balançou as redes, anunciando a vantagem dos Diabos Vermelhos.

Aos 42 minutos, foi a vez do capitão Bruno Fernandes assinar o segundo gol de uma forma especial.

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Após um rápido contra-ataque, o belga Youri Tielemans, meio-campista do Sabah, surpreendeu a todos com um passe errado no meio de campo, que Bruno Fernandes transformou em uma chance de ouro, recebendo a bola e finalizando com confiança nas redes, marcando o segundo gol do Manchester United.

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E aos 44 minutos, veio o momento mais bonito: um ataque veloz chegou ao esloveno Benjamin Sesko, que ficou de frente com o goleiro e o driblou com maestria antes de colocar a bola com tranquilidade na meta vazia, apesar da tentativa do zagueiro do Sabah de afastá-la de cima da linha do gol. O placar passou a ser 3 a 0 para o Manchester United ao fim do primeiro tempo.

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