Em vídeo... O técnico do Marrocos rouba a cena em meio à comemoração dos Leões pela vitória sobre a Holanda

Em meio ao alvoroço e às lágrimas, Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, deixou o coração falar mais alto do que a razão, depois que os Leões do Atlas conseguiram superar a barreira da Holanda.

Wahbi ignorou as câmeras e os jogadores por alguns instantes e caminhou calmamente em direção às arquibancadas... lá onde sua família o aguardava. Um momento humano que roubou a cena no estádio de “Monterrey” após uma noite inesquecível da Copa do Mundo.

Os 120 minutos de disputa terminaram empatados em 1 a 1, e Marrocos e Holanda foram para a disputa de pênaltis nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

E a sorte finalmente sorriu para os Leões, garantindo-lhes a vaga nas oitavas de final, onde os aguarda o Canadá, que havia derrotado a África do Sul por 1 a 0 na estreia da fase.

Assim que soou o apito final, Wahbi não correu em direção aos seus jogadores como de costume; em vez disso, virou-se calmamente, subiu alguns degraus em direção à arquibancada para abraçar sua família e compartilhar com eles momentos de alegria muito especiais. Um beijo, uma risada, uma lágrima... Em seguida, voltou rapidamente ao gramado para continuar a comemoração com seus heróis, que derrotaram os “moinhos”.

Com essa vitória, o Marrocos se vingou da Holanda, que havia derrotado o país em seu único confronto na Copa do Mundo, na fase de grupos de 1994, em Orlando, e marcou um novo encontro com o Canadá, adversário que superou na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022, a caminho de uma histórica classificação para as semifinais.