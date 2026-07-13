Em vídeo: o responsável pela decisão de anular a expulsão de Baloujon sai em silêncio em sua primeira aparição pública

Mohamed El-Kamali, presidente da Comissão de Disciplina da Federação Internacional de Futebol (FIFA), recusou-se a responder às perguntas dos jornalistas sobre a anulação do cartão vermelho recebido por Folarin Balogun, atacante da seleção americana, o que lhe permitiu jogar contra a Bélgica nas oitavas de final.

Investigações jornalísticas britânicas revelaram detalhes chocantes sobre a controversa decisão da FIFA de anular a suspensão do atacante americano Folarin Balogun, confirmando que apenas um único responsável tomou a decisão sem a participação dos demais membros da Comissão de Disciplina.

O jornal britânico “The Times” publicou informações segundo as quais Mohamed El Kamali foi quem decidiu, sozinho, suspender a punição do jogador do Mônaco, apesar da reunião da comissão composta por 18 membros para discutir sua expulsão contra a Bósnia e Herzegovina.

Al-Kamali apareceu em um vídeo gravado por Dan Rowan, correspondente da “BBC”, em frente ao estádio Hard Rock, em Miami, onde ignorou as perguntas e seguiu seu caminho sem fazer comentários.

Ao tentar abordá-lo, Rawan disse: “Sr. Al-Kamali... Podemos perguntar sobre a suspensão de Balugun? O presidente da FIFA pediu que você suspendesse a punição? Você pode nos dizer algo sobre essa suspensão? Ou sobre o motivo da suspensão de Jarell Kwansa por dois jogos? Você tem algum comentário sobre a forma como a mídia está tratando o assunto?”

No entanto, Al-Kamali não fez nenhuma declaração e manteve silêncio total. Apesar disso, a decisão de anular a expulsão de Balogun continua sendo o acontecimento mais marcante das eliminatórias. Após a derrota dos Estados Unidos por 4 a 1 para a Bélgica em Seattle, a decisão da “FIFA” de anular o cartão vermelho que o jogador recebeu contra a Bósnia e Herzegovina surpreendeu os torcedores em todo o mundo.

Relatos posteriores revelaram que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exerceu pressão sobre a “FIFA” para que a suspensão de um jogo fosse anulada, o que permitiu que Balogun jogasse contra a Bélgica.

Por outro lado, diz-se que a Federação Inglesa está estudando a possibilidade de recorrer da decisão de suspender Jarell Quansah por duas partidas, mas os regulamentos do torneio impedem isso, o que cria um claro contraste com a decisão de anular a expulsão de Balogun.