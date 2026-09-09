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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Traduzido por

Em vídeo: o que nunca havia acontecido antes: Liverpool vira o jogo contra o Atlético de Madrid em partida emocionante

Liverpool x Atlético de Madrid
Liverpool
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
England
Espanha

Derrota histórica para o gigante espanhol

O Liverpool transformou a desvantagem de um gol em uma preciosa vitória por 2 a 1 sobre o visitante Atlético de Madrid, no estádio Anfield, em um dos grandes duelos da rodada de abertura da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A partida foi emocionante na maior parte do tempo, com as duas equipes alternando o domínio e o perigo ofensivo ao longo dos dois tempos do confronto.

O Liverpool conquistou sua quarta vitória consecutiva em jogos contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, confirmando sua superioridade sobre o rival espanhol.

Segundo a rede "Opta", o Atlético de Madrid sofreu quatro derrotas consecutivas para um mesmo adversário na competição pela primeira vez em sua história.

Llorente marca com especialidade

A partida começou veloz dos dois lados e, ao completar o primeiro quarto de hora, Marcos Llorente colocou sua equipe, o Atlético de Madrid, na frente com um gol habitual, marcando seu quinto gol pessoal no estádio Anfield pela Liga dos Campeões.

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O gol de Llorente saiu de um chute preciso, depois que ele recebeu um passe em profundidade espetacular de Julián Álvarez.

O Liverpool pressionou com força em busca do empate, aproveitando o grande apoio da torcida, e conseguiu o que queria seis minutos antes do fim do primeiro tempo.

Os donos da casa aproveitaram um momento de confusão defensiva do Atlético de Madrid, e o recém-chegado Ronald Araújo passou a bola de calcanhar para Dominik Szoboszlai, que chutou rasteiro no canto direito extremo da meta do gigante Jan Oblak.

O Liverpool vira

O Liverpool entrou no segundo tempo com uma pressão ofensiva marcante, e Mac Allister disparou um chute surpreendente e potente de fora da área, que Oblak não alcançou, decretando o segundo gol do Liverpool aos 50 minutos.

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