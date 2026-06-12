Em vídeo... O capitão da seleção iraniana conta como escapou de uma "emboscada" de um grupo armado

Ali Reza Jahanbakhsh, capitão da seleção iraniana, contou os detalhes de um estranho confronto com uma gangue armada no México, que quase se transformou em uma crise, não fosse o fato de que sua identidade virou a situação de cabeça para baixo e pôs fim ao impasse.

Jahanbakhsh não esperava que sua identidade iraniana fosse seu “trunfo” durante uma viagem turística comum ao México, poucos meses antes do início da Copa do Mundo de 2026.

O capitão da seleção iraniana visitou a região turística de Tulum, onde se viu cara a cara com um grupo armado, antes que a situação mudasse repentinamente.

Jahanbakhsh disse, em um vídeo que se espalhou amplamente, que estava acompanhado de um amigo quando vários homens encapuzados, que ele descreveu como “traficantes de drogas”, interceptaram o caminho deles e exigiram revistá-los sob a mira de armas, em uma situação que parecia perigosa desde o primeiro momento.

Ele contou os detalhes do que aconteceu: “Nós realmente não tínhamos nada. Eu estava viajando da Holanda, então um dos membros da gangue me perguntou: ‘De onde você é?’ Eu respondi: ‘Da Holanda’. Então meu amigo disse: ‘Diga a ele que é do Irã’. E quando o homem da gangue revistou meu amigo, que disse ‘Irã’, ele riu e disse: ‘Irã? Vão embora’”.

O capitão da seleção iraniana acrescentou, brincando, que a reação dos bandidos mudou completamente depois de ouvirem sua nacionalidade, dizendo: “Parece que as gangues no México gostam muito dos iranianos”.

O incidente ocorre em um momento em que a seleção iraniana se prepara para disputar a Copa do Mundo pela sétima vez em sua história, após suas participações anteriores em 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 e 2022, sem ter conseguido até agora passar da fase de grupos.

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 colocou o Irã no Grupo 7, ao lado da Nova Zelândia, Bélgica e Egito. A equipe deve disputar seus primeiros jogos em Los Angeles, antes de se deslocar para Seattle para enfrentar o Egito entre 15 e 26 de junho.

A Federação Iraniana planejava inicialmente realizar seu treinamento no estado americano do Arizona, mas foi obrigada a mudar o destino para a cidade mexicana de Tijuana, na fronteira, devido às restrições americanas e aos problemas com vistos enfrentados pela delegação.

De acordo com o novo plano, a seleção viajará para os Estados Unidos para disputar cada partida e, em seguida, retornará à sua base no México após o término da mesma.