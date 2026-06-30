Em vídeo: O avião histórico pousa em Amã... A seleção jordaniana entre a recepção real e o reconhecimento da FIFA

O avião da seleção da Jordânia pousou no Aeroporto Internacional Rainha Alia, trazendo a bordo a história da primeira participação jordaniana na Copa do Mundo de 2026, para encontrar toda a nação à sua espera com uma recepção digna dos “Nashami”, encabeçada pela bandeira hashemita e por uma mensagem de agradecimento internacional da “FIFA”.

A delegação da Seleção Nacional de Futebol chegou a Amã, após uma participação histórica na fase final da Copa do Mundo de 2026, que terminou com uma derrota por 1 a 3 para os companheiros de Lionel Messi.

À frente dos que receberam os campeões estava o vice-regente de Sua Majestade, o príncipe Faisal bin Al-Hussein, presidente do Comitê Olímpico da Jordânia, que recebeu os jogadores, a comissão técnica e a equipe administrativa ao retornarem ao território do Reino.

Durante a cerimônia de recepção, da qual participaram várias autoridades de alto escalão, Sua Alteza expressou seu apreço pelo desempenho honroso da seleção, que refletiu uma imagem brilhante do futebol jordaniano, tanto em termos de disciplina quanto de espírito de luta e determinação ao enfrentar as melhores seleções do mundo.

Os preparativos para a recepção começaram cedo, e o Aeroporto Internacional Rainha Alia testemunhou uma cena festiva e imponente que reuniu autoridades e a população; as bandas das Forças Armadas da Jordânia tocaram no local, enquanto as entidades envolvidas se organizavam para realizar uma recepção digna da conquista dos “Al-Nashami”.

Após o término das cerimônias, os jogadores seguiram em um ônibus especial pela via interna que leva à rodovia do aeroporto, em meio a uma multidão organizada que veio para dizer apenas uma palavra: obrigado.

E o reconhecimento não se limitou às fronteiras do país. A Federação Internacional de Futebol (FIFA) enviou uma mensagem especial de agradecimento à seleção jordaniana ao final de sua trajetória na Copa do Mundo.

A conta da “FIFA” na plataforma “X” publicou imagens do vestiário dos “Al-Nashami” após a partida contra a Argentina, mostrando como os jordanianos deixaram o torneio “com elegância”, pois os jogadores deixaram caixas de doces tradicionais jordanianos e lembranças, acompanhadas de uma mensagem de agradecimento dirigida à Federação Internacional e aos funcionários do estádio.

A “FIFA” comentou a cena dizendo: “Uma saída com elegância. Obrigado à seleção da Jordânia por sua contribuição para a maior Copa do Mundo de todos os tempos”.