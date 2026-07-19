Em vídeo: Nova York se enfeita de estrelas... Inauguração espetacular antecede a final da Copa do Mundo de 2026

A emoção da final da Copa do Mundo de 2026 não se limitou ao gramado, mas se estendeu às arquibancadas e ao palco, depois que a cerimônia de encerramento se transformou em um grande espetáculo mundial que reuniu as estrelas mais famosas da música e criadores de conteúdo, em um cenário que encantou dezenas de milhares de torcedores no estádio “Nova York-Nova Jersey”, e milhões de espectadores ao redor do mundo, antes do tão aguardado confronto entre Espanha e Argentina.

A cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026 foi iniciada com um espetáculo apresentado pelo renomado criador de conteúdo “iShowSpeed” (IShowSpeed), que entrou no campo acompanhado por um grupo de percussionistas e dançarinos vestidos com roupas esportivas em cores vivas, criando uma atmosfera festiva única no início da cerimônia.

Em seguida, subiu ao palco o rapper americano Post Malone, que fez uma apresentação empolgante de sua famosa música “Wow”, em meio a uma grande interação com o público presente.

Espera-se que o estádio “Nova York-Nova Jersey” receba mais de 80 mil torcedores, além de um grande número de celebridades e personalidades de destaque de várias partes do mundo, para assistir à final que opõe as seleções da Espanha e da Argentina.

Além disso, as apresentações de entretenimento que antecedem o início da partida contam com a participação de um seleto grupo das maiores estrelas do mundo do espetáculo, liderado pelo ator americano Tom Cruise, ao lado dos cantores Robbie Williams, Laura Pausini e Nicole Scherzinger.

A cantora italiana Laura Pausini, em declarações àBBC (Broadcasting Corporation), expressou sua grande alegria por participar do show, afirmando que sente “muito entusiasmo” e “grande orgulho” por cantar ao lado de Robbie Williams e Nicole Scherzinger.

Bozini disse: “Quando Ruby Williams me convidou para cantar com ele, senti arrepios por todo o corpo, pois ele é um dos meus cantores, compositores e artistas favoritos”.

As comemorações não se limitarão à cerimônia de abertura, já que o ritmo artístico continuará durante o show do intervalo, com a participação de um grupo das maiores estrelas da música mundial, liderado por Madonna, Justin Bieber, Shakira e a banda BTS.

Espera-se que Madonna, considerada a artista musical com mais vendas da história, faça uma apresentação especial após o grande sucesso de seu novo álbum, “Confessions II”, que liderou a parada “Billboard 200” logo após seu lançamento, em julho.

Já Justin Bieber continua seu forte retorno ao cenário artístico, depois de ter realizado, no início do ano, sua maior apresentação ao vivo dos últimos quatro anos durante o festival “Coachella”, após o cancelamento de sua turnê mundial “Justice” por motivos de saúde.

Além disso, a estrela colombiana Shakira retorna aos palcos ao lado do astro nigeriano Burna Boy, após o sucesso notável que ambos alcançaram na cerimônia de abertura do campeonato na Cidade do México no mês passado.

A dupla alcançou sucesso mundial com a música em parceria “Dai Dai”, que liderou as paradas musicais em vários países e se tornou uma das músicas mais tocadas nos estádios da Copa do Mundo durante toda a competição.

Por sua vez, a banda sul-coreana “BTS” apresentará um show muito aguardado, após retornar às atividades artísticas após um hiato de três anos devido ao cumprimento do serviço militar obrigatório de seus membros na Coreia do Sul, enquanto continua atualmente sua turnê mundial, que inclui 85 shows.

Espera-se que o intervalo entre os dois tempos da partida dure entre 20 e 25 minutos, enquanto a Federação Internacional de Futebol (FIFA) confirmou que a apresentação artística, inspirada nas apresentações da final do campeonato americano de futebol americano, o “Super Bowl”, terá duração de 11 minutos.

A produção desse espetáculo musical ficou a cargo de Chris Martin, vocalista e integrante da banda “Coldplay”, e o evento tem como objetivo apoiar o “Fundo de Educação do Cidadão Global da FIFA” (FIFA Global Citizen Education Fund), uma iniciativa que visa arrecadar 100 milhões de dólares para apoiar a educação de crianças em todo o mundo.