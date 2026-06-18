Em vídeo... Nova lei prejudica as negociações dos clubes da Liga Saudita

A Liga Roshen da Arábia Saudita enfrenta uma nova crise, antes do início da próxima janela de transferências de verão, devido a uma nova regra descrita como “estranha”, promulgada pela Associação da Liga.

A Comissão de Contratações da Associação da Liga Saudita havia informado a cada clube, já desde maio passado, sobre seu orçamento específico, com o qual poderá realizar contratações na próxima janela de transferências de verão.

O jornalista saudita Abdulrahman Al-Humaidi revelou, no programa “Nadina”, do canal “MBC 1”, uma nova lei aprovada pela Associação da Liga Roshen, relacionada à forma como os clubes devem utilizar esse orçamento anunciado.

Al-Hamidi afirmou: “A Comissão de Contratações aprovou os orçamentos dos clubes de acordo com os critérios anunciados previamente no início do mês de maio passado, e essa é uma medida positiva”.

E acrescentou: “Mas a surpresa é que vários clubes não conseguiram fechar seus contratos, pois a Comissão de Contratações realiza uma avaliação independente sobre o valor financeiro dos novos jogadores e impõe essa avaliação de forma obrigatória aos clubes, ao passo que antes era opcional”.

E acrescentou: “Alguns clubes começaram a se dirigir seriamente à diretoria da Liga, a fim de convocar uma assembleia geral para analisar essa questão, pois, na visão de alguns clubes, isso viola a justiça necessária e constitui uma interferência direta no cerne do trabalho das diretorias dos clubes”.

E questionou: “As diretorias dos clubes não são qualificadas para administrar seus recursos? Se a resposta for sim, por que são eleitas e aprovadas? E qual é a posição dos clubes privados pertencentes a empresas, bem como dos clubes do Ministério do Esporte?”.

E concluiu: “Por que insistimos em inventar novos sistemas para administrar o futebol? Os responsáveis pela avaliação dos jogadores são competentes? Eles teriam aceitado essa imposição nos clubes europeus em que trabalhavam?”.

Vale lembrar que algumas reportagens mencionaram a intenção de reduzir os gastos por parte dos dirigentes da Liga Saudita, por meio da contratação de jovens talentos, sem recorrer ao pagamento de salários exorbitantes para atrair astros do futebol mundial.



