O Brentford conquistou uma vitória merecida sobre seu visitante Chelsea por 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes no estádio Gtech, pela quinta rodada da Premier League, derrubando o Chelsea na armadilha da derrota e privando-o de voltar com pontos.

A partida parecia caminhar para um empate sem gols, antes que o Brentford explodisse no segundo tempo com dois gols fatais marcados por Antony e Thiago, aproveitando os erros da defesa do Chelsea e a fragilidade de seu sistema sob o comando de Xabi Alonso.

Com este resultado, o Brentford subiu para a terceira colocação na tabela de classificação da Premier League, após elevar sua pontuação para 9 pontos, enquanto o Chelsea estacionou nos 7 pontos, na sétima posição.

Primeiro tempo: Fofana brilha e Kelleher escapa de um desastre

O primeiro tempo foi cauteloso, marcado pela disputa tática e pelos duelos defensivos, com uma superioridade relativa do Chelsea no início.

Os Blues entraram com pressão precoce e Neto quase abriu o placar após uma falha de Lewis-Potter ao afastar um cruzamento, mas o goleiro Kelleher defendeu com maestria. Em contrapartida, o Brentford apostou totalmente em seu lado esquerdo ativo, comandado pelo trio Lewis-Potter, Janelt e Schade, mas todas as suas tentativas esbarraram em um muro sólido chamado Wesley Fofana, que foi o astro incontestável do primeiro tempo depois de fechar completamente o corredor esquerdo e vencer todos os duelos individuais.

O tempo teve dois lances inesquecíveis, sendo o primeiro curioso, quando Schade carregou o zagueiro do Chelsea Barco e o jogou ao chão antes da cobrança de uma falta, em meio a vaias da torcida.

Já o mais estranho foi quando Caicedo devolveu a bola em um arremesso lateral longo para seu goleiro Kelleher, que se distraiu e a deixou passar por baixo de seu pé em direção ao gol, antes de salvá-la em cima da linha por milagre, em um lance que remeteu ao famoso erro de Peter Enckelman.

O tempo teve também um quadro artístico maravilhoso, quando Rogers deu um passe de calcanhar fantástico que liberou Welbeck, mas o árbitro anulou o ataque por impedimento, além de um forte chute de Rogers que bateu na defesa e virou escanteio, e outro lance polêmico após Ajer agarrar Welbeck sem marcação de falta.

Segundo tempo: Damsgaard desatou o nó e Thiago matou a partida

O formato da partida mudou completamente após o intervalo, com o Brentford entrando com maior ousadia ofensiva.

A emoção começou com tentativas mútuas e um forte chute de Chavarría por cima do travessão, antes de vir o primeiro gol de um escanteio bem executado por Damsgaard pelo lado esquerdo, no qual Schuster subiu no segundo poste e a desviou de cabeça, cruzando à frente do gol, para que Antony a colocasse com facilidade nas redes, anunciando a vantagem dos donos da casa.

Após o gol, a defesa do Chelsea abalou de forma evidente e permitiu que Ajer avançasse pelo meio-campo sem marcação, enquanto o Chelsea tentou responder com uma substituição dupla, com as entradas de Guiu e Acheampong, mas o Brentford foi o mais perigoso em seus contra-ataques.

Damsgaard e Thiago desperdiçaram uma chance de ouro para ampliar o placar em um ataque de dois contra dois, com um passe mal executado e um domínio ruim. O Chelsea respondeu com uma pressão contínua, a primeira dele na partida, por meio de uma série de escanteios que Kelleher afastou com maestria com seu punho, e um forte chute de Guiu que foi interceptado.

Diante do avanço total do Chelsea para o ataque, veio o golpe de misericórdia, após um passe errado interceptado por Ajer, e o Brentford saiu em um rápido contra-ataque; Martínez defendeu o primeiro chute de Schade, mas a bola sobrou para Thiago, que a mandou para as redes, marcando o segundo gol.

No momento em que o Chelsea buscava o gol para diminuir a diferença e voltar ao jogo, o reserva Fábio Carvalho aplicou o golpe de misericórdia nos Blues.

O gol veio aos 90+4 minutos, após um contra-ataque exemplar do Brentford que aproveitou os amplos espaços na defesa adiantada do Chelsea, com Carvalho ficando cara a cara com o gol e colocando a bola com confiança nas redes, confirmando a vitória de sua equipe por três a zero e conquistando os três pontos de forma mais do que merecida.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora