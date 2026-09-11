Numa noite inesquecível em Dammam, o dérbi da Região Leste entre Al-Qadsiah e Al-Ettifaq se transformou em uma verdadeira epopeia futebolística, encerrada com um empoltante empate por três gols a três, pela sétima rodada da Saudi Pro League, com o Al-Qadsiah desperdiçando uma oportunidade de ouro para assumir a liderança.

Tempestade do Al-Qadsiah em três minutos

O Al-Qadsiah começou a partida sob o comando de seu técnico irlandês Brendan Rodgers com seu estilo habitual, baseado em contra-ataques mortais e velocidade excepcional.

O time precisou de apenas três minutos para fulminar seu visitante. Aos 12 minutos, o brilhante lateral Mohammed Abu Al-Shamat disparou e deu um passe preciso que o mexicano Julián Quiñones, artilheiro da liga na temporada passada, converteu com maestria dentro das redes.

Menos de três minutos depois, a mesma cena se repetiu por meio de um contra-ataque conduzido pelo ganês Bonsu Baah, que passou dentro da área para o italiano Mateo Retegui, autor do segundo gol aos 15 minutos, fazendo as arquibancadas do Al-Qadsiah explodirem com o grito "a tempestade de Dammam está soprando".

Esse brilho ofensivo é confirmado pelos números marcantes das estrelas do time: Mohammed Abu Al-Shamat, apesar de atuar como lateral-direito, chegou a seis participações em gols em sete partidas, com três gols e outras três assistências.

Já Quiñones elevou seu saldo para quatro participações, com três gols e uma assistência, enquanto Retegui manteve seu brilho com seis gols em oito partidas por diferentes competições.

O Cavaleiro de Dahna se recusa a desistir

Mas o Al-Ettifaq, apelidado de Cavaleiro de Dahna, mostrou que a noite em Dammam ainda não havia terminado. Aos 26 minutos, em um ataque organizado que começou com o marfinense Abdullah, com um toque inteligente do francês N'Golo Kanté, a bola chegou a Bersant Celina, que diminuiu a diferença com maestria.

Com o início do segundo tempo, o Al-Ettifaq manteve a pressão até chegar o momento do empate aos 64 minutos, por meio do espanhol Álvaro Medrán, virando o dérbi de cabeça para baixo em meio a uma alegria histérica nas arquibancadas verdes e ao grito do famoso narrador "o Cavaleiro voltou para vocês e ainda está sobre o dorso de seu cavalo".

Roteiro maluco nos minutos finais

Quando todos pensavam que a partida caminhava para o empate, o reserva Mohammed Hamad Al-Qahtani roubou os holofotes ao marcar o gol que colocou o Al-Qadsiah à frente aos 81 minutos, fazendo os cavaleiros de Khobar acreditarem que haviam decidido o clássico.

Mas a resposta veio rápida e mortal do Al-Ettifaq: o sueco Jordan Larsson conseguiu marcar aos 85 minutos o terceiro gol do empate, encerrando um dérbi maluco por três gols a três.

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O Al-Qadsiah desperdiça a liderança

Com esse empate empolgante, o Al-Qadsiah desperdiçou a chance de assumir a liderança isolada, chegando a 16 pontos em sete partidas, com cinco vitórias, um empate e uma derrota, tendo marcado dezesseis gols e sofrido oito, ficando na segunda colocação atrás do líder Al-Ittihad (17 pontos), e a apenas um ponto do Al-Hilal, terceiro colocado com quinze pontos em seis partidas.

Já o Al-Ettifaq elevou seu saldo para onze pontos, na sétima colocação, após mostrar uma grande personalidade e uma reação que lhe rende méritos diante de um dos times mais fortes da liga nesta temporada.