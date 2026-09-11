Em uma noite inesquecível em Dammam, o dérbi da região Leste entre Al-Qadsiah e Al-Ettifaq se transformou em uma verdadeira epopeia do futebol, encerrado com um empate emocionante por três gols a três, pela sétima rodada da Saudi Pro League, com o Al-Qadsiah desperdiçando uma oportunidade de ouro para assumir a liderança.

Tempestade do Al-Qadsiah em três minutos

O Al-Qadsiah começou a partida sob o comando de seu técnico irlandês Brendan Rodgers com seu estilo habitual, baseado nos contra-ataques mortais e na velocidade fulminante.

E a equipe precisou de apenas três minutos para fulminar seu visitante. Aos 12 minutos, o lateral em grande fase Mohammed Abu Al-Shamat arrancou e serviu um passe preciso que o mexicano Julián Quiñones, artilheiro do campeonato na temporada passada, converteu com maestria dentro das redes.

E menos de três minutos depois, a cena se repetiu por meio de um contra-ataque conduzido pelo ganês Bonso Bah, que passou dentro da área para o italiano Mateo Retegui, que marcou o segundo gol aos 15 minutos, fazendo as arquibancadas do Al-Qadsiah explodirem com o grito "a tempestade de Dammam está soprando".

Esse brilho ofensivo é confirmado pelos números impressionantes das estrelas da equipe: Mohammed Abu Al-Shamat, apesar de atuar como lateral-direito, chegou a seis participações em gols em sete partidas, com três gols e outras três assistências.

Enquanto isso, Quiñones elevou seu saldo para quatro participações, com três gols e uma assistência, e Retegui manteve seu bom momento com seis gols em oito partidas em diferentes competições.

O cavaleiro de Al-Dahna se recusa a desistir

Mas o Al-Ettifaq, apelidado de cavaleiro de Al-Dahna, mostrou que a noite em Dammam ainda não havia terminado. Aos 26 minutos, em uma jogada organizada iniciada pelo marfinês Abdullah, com um toque inteligente do francês N'Golo Kanté, a bola chegou a Bersant Celina, que diminuiu a diferença com maestria.

E com o início do segundo tempo, o Al-Ettifaq manteve sua pressão até que chegou o momento do empate aos 64 minutos, por meio do espanhol Álvaro Medrán, virando o dérbi de cabeça para baixo em meio a uma euforia histérica nas arquibancadas verdes e ao grito do famoso locutor "o cavaleiro voltou para vocês e ainda está montado em seu corcel".

Um roteiro maluco nos minutos finais

Quando todos pensavam que a partida caminhava para o empate, o reserva Mohammed Hamad Al-Qahtani roubou os holofotes ao marcar o gol que colocou o Al-Qadsiah em vantagem aos 81 minutos, fazendo os cavaleiros de Al-Khobar pensarem que haviam decidido o clássico.

Porém, a resposta veio rápida e mortal do Al-Ettifaq, quando o sueco Jordan Larsson conseguiu, aos 85 minutos, marcar o gol do empate por três a três, decidindo um dérbi maluco por três gols a três.

O Al-Qadsiah desperdiça a liderança

Com esse empate emocionante, o Al-Qadsiah desperdiçou a chance de assumir a liderança isolada, elevando seu saldo para 16 pontos em sete partidas, com cinco vitórias, um empate e uma derrota, tendo marcado dezesseis gols e sofrido oito, ficando na segunda colocação atrás do líder Al-Ittihad (17 pontos) e a apenas um ponto do Al-Hilal, terceiro colocado com quinze pontos em seis partidas.

Já o Al-Ettifaq elevou seu saldo para onze pontos, na sétima posição, depois de ter demonstrado uma grande personalidade e uma reação que lhe rende méritos diante de uma das equipes mais fortes do campeonato nesta temporada.