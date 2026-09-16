Em vídeo: noite de tempestade no Camp Nou, Barcelona goleia o Racing por 7 a 0 e dispara na liderança

O Barcelona atropelou seu visitante, o Racing Santander, com uma goleada por 7 a 2, na partida disputada no estádio "Spotify Camp Nou" na noite desta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

Antes da partida, o instituto de meteorologia da Catalunha havia alertado para tempestades e tempo instável, que quase adiaram o confronto, mas ele foi disputado no horário previsto, enquanto as tempestades do Barcelona se fizeram presentes dentro de campo, e o Racing foi a vítima.

Os jogadores do Barcelona se revezaram na marcação dos gols em uma partida marcada por chuvas fortes, sendo que o placar poderia ter sido ainda maior, não fosse o desperdício de algumas oportunidades diante do gol, enquanto o Racing praticamente desapareceu ao longo de todo o confronto.

Depois de vencer por 5 a 0 em 4 partidas nesta temporada, sendo 3 em La Liga e uma na Liga dos Campeões, o Barcelona quebrou seu recorde e venceu por sete pela primeira vez, depois de Raphinha marcar 3 gols (hat-trick).

A partida não contou com a participação do jovem atacante egípcio Hamza Abdel Karim, que assinou um novo contrato ontem, terça-feira, já que o técnico Hansi Flick preferiu mantê-lo no banco de reservas ao longo dos 90 minutos.

O Barcelona alcançou o aproveitamento perfeito após 6 partidas com vitórias amplas, somando 18 pontos, com os quais se distanciou na liderança da tabela de classificação do Campeonato Espanhol, com 3 pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid, que entrará em campo no domingo para enfrentar seu vizinho Atlético de Madrid em um confronto difícil.

Já o Racing estacionou nos 7 pontos, na décima posição.

Atropelo catalão

O Barcelona começou pressionando muito o Racing e definiu a partida cedo, depois de dominar a bola e ameaçar o gol dos visitantes em mais de uma ocasião.

O primeiro gol não demorou, marcado por João Cancelo após apenas 8 minutos do apito inicial, com uma finalização de fora da área que surpreendeu o goleiro.

Karim Adeyemi quase marcou o segundo gol rapidamente: aos 19 minutos, recebeu um passe em profundidade primoroso de Dani Olmo, ficando cara a cara com o gol, mas finalizou para fora, ao lado da trave.

O furacão catalão não parou, e 3 minutos depois o brasileiro Raphinha ganhou um pênalti sobre seu compatriota Pedro Felipe, convertendo o segundo gol ele próprio, à esquerda do goleiro.

A resposta não demorou muito: aos 31 minutos, na primeira aparição do Racing na área do Barcelona, o senegalês Mamadou Gaye marcou o gol que diminuiu a diferença, em um descuido da defesa catalã.

Ainda assim, o Barça manteve o perigo e, com uma nova finalização de fora da área, que desviou na defesa mudando de direção, Cancelo assinou seu segundo gol pessoal, o terceiro de sua equipe na partida.

E, 3 minutos antes do fim do primeiro tempo, Raphinha recusou-se a entrar no vestiário sem marcar seu segundo gol, ao estilo de Cancelo. O atacante brasileiro recebeu uma bola de Olmo na entrada da área e finalizou com facilidade no canto esquerdo do goleiro.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Barça ganhou um segundo pênalti, desta vez a favor de Adeyemi, mas Lamine Yamal não conseguiu inscrever seu nome na lista de artilheiros no primeiro tempo, já que desperdiçou a cobrança, defendida pelo goleiro.

Imprudência de Szczesny

Com o início do segundo tempo, o Barcelona manteve o domínio, apesar de sua vantagem de quatro gols no primeiro tempo. Ainda assim, o primeiro gol do tempo não veio com as cores da equipe catalã.

Aos 65 minutos de jogo, Wojciech Szczesny, goleiro reserva do Barcelona que entrou no intervalo no lugar de Joan García, cometeu um erro grave ao hesitar diante do gol, aproveitando-se dessa falha o reserva marroquino Yasser Zabiri, que marcou o segundo gol do Racing.

Yamal quebra a maldição

Mas, minutos depois, o árbitro concedeu um terceiro pênalti a favor do Barcelona, após uma falta sobre Adeyemi, e dele Raphinha marcou seu terceiro gol pessoal (hat-trick) na partida.

As redes do Racing balançaram pela sexta vez na partida, desta vez com assinatura de Yamal, mas o árbitro anulou o gol por impedimento, dando continuidade à maldição do jovem jogador espanhol, que desperdiçou um pênalti e mandou uma bola no travessão durante o primeiro tempo.

O reserva brasileiro Gabriel Jesus marcou o sexto gol do Barcelona após um passe primoroso de Yamal, fazendo o placar chegar ao número 6 pela primeira vez nesta temporada.

E, antes do apito final, Yamal quebrou sua maldição ao marcar o sétimo gol após um cruzamento de Adeyemi, que brilhou na partida de hoje.