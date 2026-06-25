Em vídeo: Neymar, após 981 dias: Não consegui conter as lágrimas... e passei pelos momentos mais difíceis da minha vida

Neymar da Silva, astro da seleção brasileira, afirmou que o retorno à Seleção é um dos momentos mais especiais de sua carreira no futebol.

Neymar voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira após um afastamento de 981 dias, entrando como reserva na partida contra a Escócia, disputada na manhã desta quinta-feira pela Copa do Mundo de 2026, pondo fim a um longo período de sofrimento devido a lesões e afastamento dos gramados.

A Seleção Brasileira garantiu sua classificação para as oitavas de final após vencer por 3 a 0 na partida que integrou a terceira rodada do Grupo 3, onde enfrentará o segundo colocado do Grupo 6.

Após o término da partida, Neymar chamou a atenção ao se mostrar muito emocionado durante a comemoração com seus familiares, não conseguindo conter as lágrimas após seu retorno à seleção.

Neymar disse, em declarações à imprensa após a partida, divulgadas pelo jornal espanhol “AS”: “Foram emoções indescritíveis. Quando a partida terminou, olhei para minha família e vi meu pai chorando; foi difícil conter as lágrimas. Todos sabem pelo que passei nos últimos anos”.

Ele acrescentou: “Passei pelos momentos mais difíceis da minha vida, mas meu objetivo sempre foi voltar à seleção e disputar a Copa do Mundo novamente. Hoje consegui isso, e é por isso que estou muito feliz”.

E continuou: “Voltar depois de todo esse sofrimento é como um sonho. Eu vinha trabalhando diariamente por esse momento, e ainda quero evoluir mais e ter mais tempo de jogo para ajudar meus companheiros”.

A última participação de Neymar pela Seleção remonta a 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho durante o confronto contra o Uruguai, poucas semanas após sua transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na época.

Desde então, o ex-capitão da Seleção Brasileira passou por um período difícil, marcado por várias cirurgias, longos programas de reabilitação e recaídas frequentes, antes de retornar aos gramados pelo Santos, e daí à Seleção Nacional.

Embora Neymar não esteja mais no auge da forma física que o mundo conheceu durante seus anos de ouro, sua presença na seleção confere ao Brasil uma grande experiência e uma personalidade de liderança de que a equipe precisa nas fases decisivas do torneio.

O jogador afirmou que se sente em boa forma física após um longo período de trabalho individual, ressaltando que a decisão sobre o número de minutos que ele terá em campo cabe à comissão técnica.

E concluiu dizendo: “Este é um dos dias mais especiais da minha vida. Vestir a camisa da Seleção sempre foi um sonho para mim. Senti muita saudade da Seleção e esperei por este momento durante anos. Agora, só quero seguir em frente e ajudar a equipe a alcançar seus objetivos”.

Com o retorno de Neymar, o Brasil recupera uma de suas maiores estrelas históricas em um momento crucial da Copa do Mundo, enquanto o jogador continua perseguindo seu último sonho: liderar a “Seleção” rumo à conquista da sexta estrela de sua história.