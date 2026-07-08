Em vídeo: “Não vou responder a 50 perguntas”... Discussão entre Deschamps e um jornalista marroquino

Houve uma discussão entre Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, e um jornalista marroquino poucas horas antes do aguardado confronto entre os Bleus e os Leões do Atlante na Copa do Mundo de 2026.

As duas seleções se enfrentam amanhã à noite, quinta-feira, em uma partida muito aguardada nas quartas de final do torneio que está sendo disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Enquanto Deschamps se preparava para encerrar a coletiva de imprensa realizada hoje, quarta-feira, na cidade de Boston, e deixar a sala, um jornalista marroquino o surpreendeu.

Segundo um vídeo divulgado pela rede marroquina “Hespress”, o jornalista disse: “Vocês dão a palavra apenas aos jornalistas franceses, mas a nós, jornalistas marroquinos, não foi dada a oportunidade de fazer perguntas”.

E acrescentou: “Esta coletiva de imprensa está sendo conduzida de forma unilateral”.

Por sua vez, Deschamps respondeu: “Peço desculpas, mas também tenho um longo caminho de volta, um compromisso para almoçar e ainda há um treino”.

O jornalista marroquino não desistiu e disse ao técnico francês: “Eu sei disso, senhor, mas saí muito cedo e também tenho um trabalho relacionado à cobertura do treino”.

Deschamps respondeu mais uma vez: “Quantos são vocês (referindo-se ao número de jornalistas na sala de coletiva)? Não quero defender o Rafael (coordenador da coletiva), mas se houver 50 pessoas levantando a mão para fazer perguntas, não vou conseguir responder a 50 perguntas”.

No entanto, o técnico francês decidiu dar a oportunidade ao jornalista marroquino de fazer sua pergunta.

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