Em vídeo: não é Salah; Mustapha Hadji escolhe para a Kooora o "rei da África" de todos os tempos

Mustapha Hadji, lenda da seleção marroquina, escolheu o melhor jogador da África no ano atual, 2026, bem como o "rei do continente africano" de todos os tempos.

Hadji foi coroado com o prêmio de melhor jogador da África em 1998, após brilhar na Copa das Nações Africanas e na Copa do Mundo no mesmo ano.

Hadji acredita que seu compatriota Achraf Hakimi, que atua no Paris Saint-Germain, é o mais merecedor do prêmio neste ano, depois de conquistar com seu clube uma série de títulos nacionais e continentais.

Quando questionado em sua entrevista à Kooora sobre o jogador que merece o prêmio neste ano, Hadji disse: "Essa é uma pergunta muito difícil, especialmente diante da crise que ocorreu na final da Copa das Nações Africanas e, portanto, o título ainda não está definido até agora".

Mas ele completou, dizendo: "Olhando para outros títulos, pode-se dizer que Achraf Hakimi leva vantagem, porque venceu a Liga dos Campeões da Europa e praticamente todos os títulos dos quais participou".

Hakimi fez uma temporada de destaque com o time francês, após conduzi-lo à conquista do Campeonato Francês, da Supercopa nacional, da Liga dos Campeões da Europa e da Supercopa da Europa, além da classificação à final da Copa das Nações Africanas com a seleção marroquina, à espera da decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) para definir a identidade do campeão.

Hakimi também ocupou a 13ª posição na disputa pela Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em 2026.

A "Bola de Ouro" pende a balança a favor de Weah sobre Salah

Sobre o melhor da história da África, Hadji respondeu: "Essa também é uma pergunta difícil, mas eu escolho George Weah".

Ao ser questionado sobre o motivo de sua superioridade em relação a lendas como Mohamed Salah, Samuel Eto'o e Didier Drogba, ele explicou: "Weah é o primeiro jogador africano a vencer a Bola de Ouro como melhor jogador do mundo, e eu joguei contra ele, e acredito que ele é o rei do continente africano".

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