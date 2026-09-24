A Alemanha desperdiçou a vitória diante da anfitriã Holanda, na noite desta quinta-feira, com os donos da casa arrancando um empate agônico (1 a 1), pela primeira rodada da Liga das Nações da Europa, no estádio Johan Cruijff Arena, em Amsterdã.

A partida marcou a estreia oficial de Jürgen Klopp à frente da comissão técnica da seleção alemã, e também a do treinador espanhol Xavi Hernández com a seleção holandesa.

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O árbitro de vídeo tirou da Holanda o gol de abertura do placar, aos 13 minutos, marcado por Virgil van Dijk de cabeça, após um escanteio.

O árbitro espanhol Hernández Hernández voltou atrás na validação do gol do astro do Liverpool, depois de consultar o árbitro de vídeo, ao considerar que o atacante da Holanda, Brian Brobbey, obstruiu o goleiro alemão Marc-André ter Stegen antes de van Dijk finalizar a bola.

Aos 32 minutos, Felix Nmecha colocou a Alemanha em vantagem, provocando fortes protestos por parte dos jogadores da Holanda.





O atacante da Holanda, Brian Brobbey, sofreu uma lesão, e seus companheiros pediram aos jogadores da Alemanha que colocassem a bola para fora para atendê-lo, mas os visitantes se recusaram e continuaram jogando, até que Nmecha encontrou a bola diante de si ao final, após uma tentativa de Adeyemi, e o jogador do Borussia Dortmund não teve dúvidas em alojá-la nas redes da seleção holandesa.

Os donos da casa protestaram com veemência após o gol pela atitude dos jogadores da Alemanha, e ocorreram bate-bocas entre as duas partes, mas o árbitro manteve sua decisão.

No segundo tempo, a seleção holandesa pressionou com força e desperdiçou diversas chances, diante da grande atuação do goleiro alemão Marc-André ter Stegen.

Mas o jovem jogador Ruben van Bommel aproveitou um erro de reposição de bola do reserva Serge Gnabry, arrancou e deu um cruzamento preciso para Cody Gakpo, que balançou as redes dos visitantes com um toque direto de primeira, decretando o empate aos 90+2 minutos.

A seleção holandesa manteve a pressão após o empate e esteve muito perto de marcar o gol da vitória, antes de o árbitro anunciar o fim da partida (1 a 1).

Holanda e Alemanha jogam pelo Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da Europa, que conta também com Grécia e Sérvia.

Os gregos conseguiram voltar com uma vitória preciosa da casa da Sérvia, virando a desvantagem em vitória (2 a 1) nos últimos segundos da partida, ocupando a liderança do grupo com 3 pontos, à frente de Holanda e Alemanha, com um ponto cada, enquanto a Sérvia fecha a classificação sem pontuar.











