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Em vídeo: Mourinho provoca disputa entre jornalistas: veremos quem tem as fontes mais fortes

J. Mourinho
Espanyol x Real Madrid
Espanyol
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La Liga
Portugal
Espanha

O português retorna com suas declarações excepcionais

José Mourinho, técnico do Real Madrid, provocou uma competição especial entre os jornalistas presentes em sua primeira coletiva de imprensa após o retorno ao clube merengue em uma segunda passagem.

O Real Madrid se prepara para estrear na temporada diante do Espanyol neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, após o adiamento de sua partida contra a Real Sociedad na primeira rodada.

Esta será a primeira partida oficial do treinador português em sua segunda passagem pelo clube merengue, depois de ter disputado vários amistosos de preparação neste verão para a temporada.

Um dos jornalistas perguntou na coletiva se Mourinho já havia definido a escalação com que começaria a partida contra o Espanyol, e se havia informado alguns jogadores sobre sua situação na equipe.

Mas a resposta de Mourinho foi surpreendente, pois ele disse rindo, conforme registrado pelo jornal "As": "Vamos ver quem de vocês tem as fontes mais fortes para conseguir a escalação antes de anunciá-la".

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RMA

E acrescentou: "Os jogadores já sabem quem vai jogar amanhã, não sou do tipo de treinador que esconde informações".

E prosseguiu: "Eu mesmo não vou revelar a escalação, mas talvez daqui a algumas horas vocês consigam obter informações".

Além da escalação, Mourinho respondeu a diversas perguntas dos jornalistas em sua primeira coletiva oficial.

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