O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, revelou um desejo especial a respeito da aposentadoria de seu compatriota Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr, do futebol.

Cristiano Ronaldo anunciou, nesta quinta-feira, sua aposentadoria do futebol internacional pela seleção portuguesa após 23 anos, período em que conquistou uma série de títulos e recordes individuais em nível internacional.

A decisão do Dom de se aposentar veio na sequência da crise de seu desentendimento com o técnico Jorge Jesus, quando o jogador deixou a concentração da seleção em Copenhague sem autorização e, em seguida, recebeu uma suspensão de um mês.

Por sua vez, Mourinho comentou a decisão de Cristiano Ronaldo, reafirmando seu respeito ao desejo do astro português, mas expressou seu anseio de que o fim de sua trajetória como jogador seja diferente da cena de sua despedida da seleção.

Mourinho falou sobre a aposentadoria de Ronaldo durante a coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, antes do confronto entre Real Madrid e Valencia, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

O técnico português disse, segundo o jornal espanhol "As": "É preciso respeitar a decisão dele, e eu a respeito. Mas ele não encerrou sua trajetória no futebol, e quem o conhece sabe que ele tem objetivos que ainda busca alcançar em sua carreira".

E acrescentou: "A única coisa que desejo é que o momento de sua aposentadoria como jogador seja diferente de sua despedida de ontem".

Sobre a possibilidade de ver Ronaldo como técnico no futuro, Mourinho respondeu: "Não sei o que dizer. Ainda é cedo para falar sobre isso".