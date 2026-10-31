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Traduzido por

Em vídeo: míssil marroquino ilumina noite de queda de um dos gigantes da Bundesliga

Bayer Leverkusen x Stuttgart
Bayer Leverkusen
Stuttgart
Bundesliga
B. El Khannouss
Alemanha
Marrocos
Tradição Esportiva
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O Stuttgart conquistou uma grande vitória sobre o anfitrião Bayer Leverkusen, pelo placar de 4 a 2, na noite de sábado, pela oitava rodada do Campeonato Alemão.

A partida contou com uma marca marroquina especial, por parte de Bilal El Khannouss, estrela do Stuttgart, que marcou o terceiro gol dos visitantes.

O Stuttgart elevou sua pontuação para 9 pontos, na décima colocação, enquanto o Leverkusen estacionou nos 13 pontos, na sexta posição.

O site da Bundesliga destacou os principais lances do confronto, no qual o Stuttgart começou a partida da melhor maneira possível. Aos 14 minutos, uma rápida troca de bola entre Bilal El Khannouss e Deniz Undav obrigou o goleiro Mark Flekken a fazer a defesa de uma finalização, antes de Demirovic aproveitar o rebote e colocar a bola nas redes.

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Oito minutos depois, o Stuttgart ampliou sua vantagem, após Fiorić cobrar um escanteio, que Jeff Chabot desviou de cabeça para dentro da área, antes de Grisha Prömel tocá-la novamente, chegando até Jamie Leweling, que a mandou para as redes de curta distância.

O Bayer Leverkusen respondeu por meio de Patrik Schick, que subiu em um escanteio cobrado por Álex García e cabeceou a bola com força para dentro das redes aos 28 minutos, reduzindo a diferença para 1 a 2.

Em seguida, Ibrahim Maza finalizou uma bola de escanteio que bateu no travessão e, pouco antes do fim do primeiro tempo, Leweling respondeu acertando o travessão também do outro lado, encerrando o primeiro tempo com vitória do Stuttgart por 2 a 1.

O Stuttgart começou o segundo tempo da mesma maneira como terminou o primeiro. Após conseguir afastar a pressão do Leverkusen, Fiorić enviou um passe para Bilal El Khannouss pelo lado esquerdo, e o jogador marroquino disparou em direção à entrada da área, antes de dar um chute preciso de cerca de 20 jardas, que se alojou junto à trave mais distante, marcando o terceiro gol aos 51 minutos.

Depois, a equipe visitante voltou a atacar novamente aos 65 minutos, após Undav enviar um passe perfeito pela área, que chegou a Demirovic junto à trave mais distante, com o jogador bósnio disparando um chute forte de uma distância de sete jardas, marcando seu segundo gol pessoal e o quarto de sua equipe.

O Leverkusen conseguiu reduzir a diferença com um gol aos 79 minutos, quando Miguel Gutiérrez lançou um cruzamento para Ibrahim Maza, que o desviou de cabeça para as redes junto à trave mais distante, encerrando a partida com vitória dos visitantes por 4 a 2.

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