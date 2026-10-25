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Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Em vídeo: Milan desfere novo golpe nos rivais e esquenta a briga pelo topo do Campeonato Italiano

L. Modric
Z. Ibrahimovic
C. Pulisic
Udinese x Milan
Udinese
Milan
Campeonato Italiano
Croácia
Suécia
EUA
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Modric acende o início e Hutchinson dispara o tiro decisivo

O Milan enviou uma mensagem forte aos seus rivais na Serie A, após retornar do estádio Friuli com uma preciosa vitória sobre o anfitrião Udinese por dois a zero, na noite de domingo, pela oitava rodada da competição, mantendo a perseguição às equipes da ponta e reforçando sua posição na disputa.

O Milan precisou de apenas seis minutos para abrir o placar, depois que o croata Luka Modric enviou um passe preciso ao seu companheiro, o norte-americano Christian Pulisic, que avançou com a bola e penetrou na defesa do Udinese antes de colocá-la nas redes, concedendo aos rossoneri uma vantagem precoce que atrapalhou os planos dos donos da casa.

Aos 65 minutos, o Milan ampliou sua vantagem com o segundo gol marcado por Omari Hutchinson, que aproveitou um rebote do goleiro do Udinese para disparar um chute certeiro que balançou as redes, confirmando a superioridade de sua equipe e aproximando-a da conquista dos três pontos.

Com essa vitória, o Milan elevou seu saldo para 18 pontos, ocupando a quarta posição na tabela de classificação da Serie A, por saldo de gols atrás da Roma, que ocupa a terceira posição, enquanto o Udinese permaneceu estagnado com 4 pontos na décima sétima posição.




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