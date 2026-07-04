Em vídeo... Messi zomba dos rumores sobre seu relacionamento com uma jornalista argentina

O astro argentino Lionel Messi trouxe de volta à tona a polêmica envolvendo a jornalista argentina Sofia Martínez, depois de fazer um comentário irônico dirigido a ela após a emocionante vitória de sua seleção sobre Cabo Verde por 3 a 2, garantindo a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Após o término da partida, Messi dirigiu-se à área de imprensa para falar com os jornalistas, antes de se deparar com Sofia Martínez, a quem cumprimentou com um sorriso, dizendo: “Depois dizem que eu não te cumprimento, que olho para você ou não olho... Se eu olhar para você, dizem ‘por que olhou?’, e se eu te cumprimentar, dizem ‘por que te cumprimentou?’”.

Segundo o jornal argentino “La Nación”, as palavras do capitão da seleção argentina foram uma referência irônica aos rumores que se espalharam nos últimos anos sobre a natureza de sua relação com a jornalista, que voltaram a surgir durante a Copa do Mundo de 2026.

Martínez se apressou em desviar a conversa para a partida, dizendo: “Vamos falar do que a gente gosta, que é o nosso trabalho”, antes de agradecer a Messi pelo gesto, acrescentando: “Obrigada, eu valorizo muito isso.”

Mais tarde, a jornalista comentou o que aconteceu, confirmando que as palavras de Messi serviram para pôr um ponto final nos boatos, e disse: “Isso é apenas barulho que surge de vez em quando, sem nenhum sentido. Ele não precisava esclarecer nada, mas fez isso para confirmar que não há nenhum problema.”

Messi se prepara, junto com a seleção argentina, para enfrentar a seleção do Egito na próxima terça-feira, nas oitavas de final.

Rumores que começaram na Copa do Mundo do Catar

A origem da história remonta à Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando Martínez entrevistou Messi após a classificação da Argentina para a final contra a Croácia. Os olhares do capitão do “Tango” durante a entrevista geraram grande repercussão nas redes sociais.

Durante essa entrevista, a jornalista dirigiu uma mensagem comovente a Messi, dizendo que ele “tocou o coração de todos os argentinos”, enquanto o jogador se limitou a olhá-la em silêncio por alguns segundos — cena que se espalhou amplamente e desencadeou uma onda de especulações sobre a existência de um interesse pessoal entre os dois.

No entanto, Martínez negou essas alegações mais de uma vez, afirmando que o que aconteceu foi mal interpretado, e disse em declarações anteriores que se sentiu “irritada” por ter que desmentir rumores sem fundamento.

Novos rumores na Copa do Mundo de 2026

Nas últimas semanas, a história voltou à tona depois que relatos não confirmados divulgaram alegações de que os jogadores da seleção argentina teriam sido “impedidos” de conceder entrevistas à Martínez, sob a alegação de que a esposa de Messi, Antonella Rocuzzo, não se sentia à vontade com algumas atitudes da jornalista.

No entanto, essas versões foram posteriormente desmentidas, e Martínez revelou que Rocuzzo havia entrado em contato com ela pessoalmente anteriormente para tranquilizá-la, enviando-lhe uma mensagem na qual dizia: “Não se preocupe... Não dê atenção ao que as pessoas dizem.”

Parece que o último comentário de Messi foi uma forma de ironizar esses boatos, confirmando, à sua maneira, que o que foi divulgado nos últimos anos não se baseia em nenhum fato.