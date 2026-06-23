Em vídeo: Messi perde a parceria... Ronaldo é o primeiro jogador a marcar em seis edições da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, tornou-se o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo, em uma conquista de alto nível.

Isso aconteceu depois que o “Don” conseguiu balançar as redes da seleção do Uzbequistão com dois gols na noite desta terça-feira, na partida disputada no estádio “NRG”, válida pela segunda rodada do Grupo 11 da edição de 2026.

O astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, converteu um cruzamento preciso diretamente para o fundo da rede apenas seis minutos após o apito inicial, e marcou o segundo gol aos 39 minutos.

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O astro português de 41 anos já havia marcado nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, em uma trajetória excepcional na Copa do Mundo.

Ronaldo marcou 10 gols, distribuídos da seguinte forma: um gol em cada uma das edições de 2006, 2010, 2014 e 2022; dois gols em 2026; além de quatro gols em 2018.

Ronaldo quebrou o empate com seu rival Lionel Messi, capitão da Argentina, que marcou em cinco edições da Copa do Mundo após seus cinco gols contra a Argélia e a Áustria na edição atual, sabendo-se que “O Pulga” participou de seis edições do torneio, mas não conseguiu balançar as redes em 2010.

Apesar disso, o astro argentino se destaca com um saldo excepcional (18 gols), com o qual ocupa o primeiro lugar na lista dos maiores artilheiros da história da competição, à frente de Kylian Mbappé e Miroslav Klose (16 gols).