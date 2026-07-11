Em vídeo: mensagens marcantes e uma homenagem excepcional... Al-Sisi revela sua visão para o desenvolvimento do futebol egípcio

O presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi recebeu hoje, sábado, na cidade de El Alamein, os jogadores da seleção nacional de futebol e os membros das comissões técnica e administrativa, em uma cerimônia especial para homenageá-los após a conquista alcançada na Copa do Mundo de 2026, na presença do Dr. Mostafa Madbouly, primeiro-ministro, e do Sr. Juhar Nabil, ministro da Juventude e do Esporte, e do engenheiro Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol.

O embaixador Mohamed El-Shenawy declarou que Al-Sisi concedeu aos jogadores e aos membros das comissões técnica e administrativa a Taça de Mérito e condecorações honoríficas, em reconhecimento ao desempenho heróico e ao alto nível técnico demonstrados durante as competições da Copa do Mundo de 2026, bem como à determinação, perseverança e disciplina que demonstraram em uma trajetória que recebeu amplos elogios tanto no Egito quanto no exterior.

Além disso, foi tirada uma foto comemorativa reunindo o presidente Al-Sisi com os jogadores da seleção nacional e os membros das comissões técnica e administrativa, para registrar essa ocasião que veio em reconhecimento à conquista histórica alcançada pela equipe.

O embaixador Mohamed El-Shenawy, porta-voz oficial da Presidência da República, explicou que El-Sisi dirigiu uma mensagem aos jogadores da seleção nacional e aos membros das comissões técnica e administrativa, iniciando-a com boas-vindas e expressando seu profundo orgulho e apreço pelo desempenho honroso da seleção durante o torneio.

Al-Sisi enfatizou que o reconhecimento pelo desempenho da seleção não se limitou apenas aos egípcios, mas foi uma impressão geral entre todos que acompanharam as partidas da equipe, seja dentro do Egito, nos países árabes ou entre as comunidades egípcias e árabes no exterior, estendendo-se até mesmo a diversas partes do mundo.

Al-Sisi elogiou os elevados valores demonstrados pelos jogadores da seleção ao longo de sua trajetória no torneio, afirmando que o que eles apresentaram reflete a autenticidade e os valores do povo egípcio, e que a conquista alcançada foi fruto de um grande esforço e de verdadeira dedicação para representar o Egito da melhor maneira possível.

Al-Sisi destacou que o esporte não se mede apenas pelos resultados de vitórias ou derrotas, mas pelo respeito e apreço que o desempenho desperta na torcida, afirmando que a seleção nacional conseguiu conquistar o respeito de todos, o que ele considerou uma conquista tão importante quanto as vitórias.

Além disso, Al-Sisi enfatizou que a seleção representou a juventude egípcia de maneira magnífica e honrosa, e conseguiu levar alegria aos corações de milhões de egípcios ao longo de sua trajetória na Copa do Mundo, graças à seriedade, ao espírito de luta e à disciplina, além de ter se apresentado em todas as partidas como uma grande equipe que luta com dedicação até o último momento.

Al-Sisi afirmou que o desempenho da seleção reflete a capacidade dos egípcios de alcançar o sucesso e chegar aos mais altos níveis, ressaltando que o povo egípcio adora o esporte, especialmente o futebol, e possui muitos talentos capazes de atingir o nível das estrelas atuais, caso lhes seja dada a oportunidade adequada.

Nesse contexto, Al-Sisi defendeu a necessidade de contar com “olheiros imparciais” para descobrir jovens talentos em todas as regiões do país, garantindo a total disposição do Estado em apoiar os talentosos e conceder-lhes as oportunidades que merecem, além de continuar apoiando a comissão técnica nacional.

Al-Sisi encerrou seu discurso enfatizando a importância de continuar trabalhando arduamente, envidar mais esforços e manter o espírito que a seleção demonstrou durante o torneio, além da necessidade de preparar novas gerações de jogadores capazes de dar continuidade ao sucesso alcançado.

O encontro foi encerrado com um almoço em que Al-Sisi se reuniu com os jogadores da seleção e membros das comissões técnica e administrativa, ocasião em que se empenhou em ouvir vários jogadores, que expressaram sua gratidão pelo encontro com o presidente e pelo reconhecimento de seu trabalho, afirmando que continuarão a dar o máximo de si para aproveitar a conquista alcançada e alcançar mais sucessos para o futebol egípcio.

Por sua vez, Al-Sisi renovou seus agradecimentos e seu apreço aos jogadores da seleção e às comissões técnica e administrativa pelo feito alcançado, afirmando que o povo egípcio agora espera mais deles na próxima fase, diante da grande confiança que a equipe conquistou após sua atuação honrosa na Copa do Mundo de 2026.