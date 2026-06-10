Em vídeo... Mendy: A seleção saudita vai longe na Copa do Mundo... e não gostaria de enfrentá-la

O senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli, elogiou a seleção saudita, expressando o desejo de não enfrentá-la novamente durante a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, após o amistoso disputado na madrugada desta quarta-feira.

A seleção saudita empatou sem gols com a senegalesa, durante o jogo que as reuniu na madrugada desta quarta-feira, na terceira e última partida amistosa antes do início da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

Mendy disse em declarações ao programa “Nadina”, no canal “MBC 1”, após a partida: “Foi uma partida muito boa para encerrar nossa pré-temporada, e o empate no resultado foi bom para nós”.

Ele acrescentou: “Enfrentamos uma seleção muito forte, e sabíamos que eles tinham um novo técnico e uma nova visão. Eles nos causaram muitas dificuldades, foram muito bons na posse de bola e poderiam ter marcado duas ou três vezes no primeiro tempo”.

E continuou: “A seleção saudita é boa, e eu disse a eles que, se acreditarem em si mesmos, podem fazer um torneio muito bom. Por isso, desejo-lhes toda a sorte do mundo e espero não enfrentá-los no torneio.”

E concluiu: “Tenho alguns irmãos na seleção saudita, e eles têm todo o potencial para chegar muito longe no torneio, e digo isso com toda a sinceridade.”

Vale lembrar que a seleção saudita disputa a Copa do Mundo pela sétima vez, estando no Grupo H ao lado de Espanha, Uruguai e Cabo Verde, e estreia no torneio contra a seleção latino-americana na madrugada da próxima terça-feira.

Por outro lado, a seleção do Senegal disputa o Grupo 9 da Copa do Mundo, ao lado das seleções da França, Noruega e Iraque, e sua primeira partida será contra os “Galo” na próxima terça-feira.