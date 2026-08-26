O estádio Santiago Bernabéu foi palco de um cenário maluco nos minutos finais do primeiro tempo do confronto entre Real Madrid e o visitante Real Sociedad, pela primeira rodada adiada do Campeonato Espanhol, com as duas equipes trocando golpes em tempo recorde para encerrar a etapa com um empate por 1 a 1.

Depois de um primeiro tempo marcado pela cautela e pela disciplina tática por parte dos visitantes, o Real Madrid finalmente conseguiu decifrar o código defensivo da Sociedad. Aos 40 minutos, Federico Valverde deu um passe genial entre as linhas que chegou a Kylian Mbappé dentro da área, e o astro francês recebeu a bola com um toque mágico e disparou um chute de esquerda em forma de míssil que se alojou no ângulo superior esquerdo, em meio a uma explosão de alegria avassaladora nas arquibancadas do Bernabéu.

Todos acreditaram que o gol de Mbappé daria ao Real a vantagem psicológica antes do intervalo, mas a resposta da Sociedad veio chocante e rápida, pois os visitantes concederam aos donos da casa apenas 4 minutos para comemorar, com o croata Luka Sučić aproveitando um momento de relaxamento defensivo aos 44 minutos para disparar um chute preciso de dentro da área que Thibaut Courtois não conseguiu defender.

Com esse gol, a Sociedad devolveu a partida ao ponto de partida, colocando o Real Madrid sob enorme pressão no início do segundo tempo, em meio a questionamentos sobre a capacidade do time de José Mourinho de resolver o confronto.

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