A seleção da França garantiu com merecimento a liderança do seu grupo na Copa do Mundo de 2026, após uma exibição ofensiva avassaladora contra a Noruega, sobre a qual venceu por 4 a 1, na terceira e última rodada da fase de grupos.

Os “Galo” impuseram seu domínio desde os primeiros minutos e confirmaram que vêm com tudo para defender suas chances pelo título, com um desempenho ofensivo avassalador que desestabilizou os planos dos “Viking” e selou antecipadamente a classificação.

A partida teve a marca de Ousmane Dembélé, que teve uma noite histórica que trouxe à memória as glórias dos grandes atacantes da história da França, na ausência do técnico Didier Deschamps devido ao falecimento de sua mãe.

Dembélé abriu o placar aos 7 minutos, após um passe decisivo de Kylian Mbappé, e marcou o segundo (20) com mais um passe de Mbappé, antes que Thelonious Aasgaard diminuísse a diferença para a Noruega (21), em jogada criada por Andreas Schildrop.

Dembélé voltou a marcar e completou o hat-trick aos 32 minutos, após passe decisivo de Aurélien Tchouaméni, enquanto ⁨Desiré Doué⁩ marcou o quarto gol dos Bleus (90+4), com assistência de ⁨Bradley Barcola⁩.

A França, líder do grupo, enfrentará a Suécia, terceira colocada do Grupo 6, enquanto a Noruega, vice-campeã do grupo, enfrentará a Costa do Marfim nas oitavas de final.

Primeiro tempo: Dembélé entra para a história da França

A partida começou com força por parte da França, com Kylian Mbappé desferindo um chute forte que acertou a trave e saiu. A área da França testemunhou uma tentativa norueguesa com a queda de um dos jogadores, mas a defesa francesa lidou com a bola com sucesso.

Aos 7 minutos, Ousmane Dembélé abriu o placar para a França após um passe decisivo de Kylian Mbappé, com um chute forte de pé direito de dentro da área para o canto inferior esquerdo, deixando o placar em Noruega 0 x 1 França.

As tentativas da Noruega continuaram com um chute forte de Larsson que passou por cima do gol de Mike Maignan; Mbappé avançou pela esquerda e chutou com força, mas o goleiro norueguês defendeu com dificuldade.

Aos 20 minutos, Ousmane Dembélé marcou seu segundo gol e o segundo da seleção francesa após um contra-ataque rápido e mais um passe decisivo de Mbappé, com um chute de pé esquerdo de fora da área no canto inferior esquerdo, deixando o placar em Noruega 0 x 2 França.

Aos 21 minutos, Thelonious Aasgaard diminuiu a diferença para a Noruega com um belo gol criado por Andreas Schildrup, com um chute de pé direito do meio da grande área, deixando o placar em Noruega 1 x 2 França.

A Noruega continuou sua pressão ofensiva com uma bela jogada pela lateral esquerda, mas Obamikanô interceptou a bola antes que ela chegasse a Larsson.

Aos 32 minutos, Ousmane Dembélé voltou a marcar e completou seu hat-trick com o terceiro gol da França, após passe decisivo de Aurélien Tchouaméni, com um chute de pé esquerdo do meio da grande área no canto inferior esquerdo, deixando o placar em Noruega 1 x 3 França, encerrando o primeiro tempo.

Segundo tempo: Minian impede a Noruega de marcar

O segundo tempo começou com força a favor da Noruega, que recebeu um pênalti logo nos primeiros minutos.

Jørgen Strand Larsen cobrou o pênalti com um chute forte de pé direito no canto inferior direito, mas o goleiro Mike Maignan defendeu com grande habilidade, impedindo a Noruega de abrir o placar.

A seleção francesa continuou suas tentativas ofensivas, e Kylian Mbappé quase abriu o placar com um chute de dentro da área que passou por cima do gol do goleiro norueguês.

Aos 65 minutos do primeiro tempo, a seleção francesa fez duas substituições: Mathis Cherki entrou no lugar de Michael Olis, e em seguida o técnico fez outra alteração, colocando Bradley Barcola no lugar de Ousmane Dembélé.

Mbappé tentou aproveitar os cruzamentos, mas não conseguiu mandar a bola para o fundo da rede. Por outro lado, o jogador Oscar representou um perigo constante para a defesa da França com suas dribles e passes em profundidade.

Aurélien Chouaméni recebeu um cartão amarelo por uma falta violenta, enquanto a pressão norueguesa continuava por meio de Oscar, que desperdiçou uma chance perigosa após uma intervenção defensiva de Obamikanó.

A seleção francesa manteve a solidez defensiva e conseguiu neutralizar as repetidas tentativas da Noruega, apesar da evidente atividade dos meio-campistas noruegueses.

O primeiro tempo chegou ao fim com um contra-ataque rápido da França, que terminou com um chute de Bradley Barkola de um ângulo fechado, que resultou em escanteio.

O nervosismo tomou conta da partida nos minutos finais, com tentativas de ambas as equipes de chegar ao gol, mas o placar permaneceu inalterado até que Désiré Doi apareceu nos últimos instantes.

Desiré Doi se recusou a encerrar a partida sem deixar sua marca: aos 90+4 minutos, o jovem astro saltou acima de todos dentro da área e converteu um cruzamento preciso do brilhante substituto Bradley Barkola em uma cabeçada mortal que se alojou no canto inferior direito.

O quarto gol confirmou o domínio dos “Galo” e deu o golpe final nas esperanças da Noruega, encerrando uma noite excepcional para a França, que conquistou a liderança do grupo com mérito e merecimento.