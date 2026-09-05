O brasileiro Gabriel Martinelli, novo astro do Al-Hilal, expressou sua alegria pela transferência para o clube durante a atual janela de transferências de verão e por fazer sua estreia com a equipe.

O Al-Hilal venceu o Al-Shabab por 2 a 0, na partida que reuniu os dois times na noite da última sexta-feira, no estádio SHG Arena, pela quinta rodada do Campeonato Saudita.

A partida marcou a participação de Martinelli com o Al-Hilal pela primeira vez, apenas 24 horas após o anúncio de sua contratação, vindo do Arsenal, tendo entrado no lugar de Sultan Mandash aos 67 minutos, sem conseguir marcar ou dar assistência para nenhum gol.

O astro brasileiro disse, em declarações transmitidas pelo canal saudita "Al-Ekhbariya" após o fim da partida: "Estou muito feliz com a vitória e, claro, preciso de algum tempo para me adaptar, em um país novo, um ambiente novo e com um time e companheiros novos".

E acrescentou: "Estou feliz por estar aqui, este é um novo capítulo na minha vida e na vida da minha família. Todos aqui estão felizes, e eu estou muito animado".

Vale lembrar que Martinelli atuou, desde sua entrada, na posição de ponta-direita, que não é sua posição preferida, antes de se deslocar para o lado esquerdo nos minutos finais, após a saída do ponta holandês Crysencio Summerville.

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