A seleção de Marrocos arrancou uma vitória agônica diante da Argélia, por um a zero, na noite de quinta-feira, pela Copa Africana de Nações Feminina, atualmente disputada em Marrocos.
O empate sem gols persistiu até os 84 minutos, quando a jogadora marroquina Sanaa Messoudi conseguiu marcar o gol da vitória para os donos da casa.
Com esse resultado, Marrocos chegou a 6 pontos na liderança do Grupo A, enquanto a Argélia estacionou nos 3 pontos, na vice-liderança.
A seleção da Argélia leva vantagem no saldo de gols sobre Senegal, que ocupa a terceira posição, enquanto o Quênia fecha o Grupo A, sem pontos.
A seleção marroquina havia iniciado sua caminhada na Copa Africana de Nações Feminina com uma goleada sobre o Quênia, por quatro a zero, enquanto a Argélia venceu Senegal por dois a zero.
Vale lembrar que a seleção feminina de Marrocos ficou com o vice-campeonato na última edição da Copa Africana de Nações, após perder por 3 a 2 para a Nigéria.