A seleção do Marrocos arrancou uma vitória agônica diante da Argélia, por 1 a 0, na noite de quinta-feira, pela Copa Africana de Nações feminina, atualmente disputada no Marrocos.

O empate sem gols persistiu até os 84 minutos, quando a jogadora marroquina Sanaa Messoudi conseguiu marcar o gol da vitória para as donas da casa.

Com esse triunfo, o Marrocos chegou a 6 pontos na liderança do Grupo A, enquanto a Argélia estacionou nos 3 pontos, na vice-liderança.

A seleção da Argélia leva vantagem no saldo de gols sobre a do Senegal, que ocupa a terceira posição, enquanto o Quênia fecha o Grupo A, sem pontos.

A seleção marroquina havia iniciado sua caminhada na Copa Africana de Nações feminina com uma goleada sobre o Quênia, por 4 a 0, enquanto a Argélia superou o Senegal por 2 a 0.

Vale lembrar que a seleção feminina do Marrocos ficou com o vice-campeonato na última edição da Copa Africana de Nações, após perder por 3 a 2 para a Nigéria.