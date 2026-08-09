O Manchester City, da Inglaterra, comandado por seu novo técnico italiano Enzo Maresca, conquistou uma emocionante vitória sobre o Atlético de Madrid, da Espanha, pelo placar de 3 a 1, em partida amistosa disputada neste domingo no Estádio da Copa do Mundo, em Seul, capital da Coreia do Sul.
O Atlético saiu na frente com um gol de Jorge Domínguez aos 43 minutos, antes de o City virar o resultado no segundo tempo com dois gols rápidos do craque egípcio Omar Marmoush, aos 57 e aos 59 minutos, e o internacional argelino Rayan Aït-Nouri fechar a conta com o terceiro gol aos 90 minutos, confirmando a vitória do time inglês.
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A partida também marcou a estreia do sul-coreano Lee Kang-in com a camisa do Atlético de Madrid, após entrar como substituto.
Os gols de Marmoush saíram de assistências de seu companheiro ganês Antoine Semenyo, que dominou o lado direito da defesa do Atlético de Madrid, enquanto Aït-Nouri marcou seu gol em jogada cara a cara com o goleiro.
O Manchester City se prepara para enfrentar o compatriota Arsenal na partida da Supercopa da Inglaterra, marcada para o próximo domingo, que será o primeiro confronto oficial do time sob o comando de Maresca, após a saída do lendário técnico Pep Guardiola do Etihad ao fim da temporada passada.