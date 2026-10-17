Em vídeo: Manchester City cura as feridas europeias com vitória difícil sobre o Ipswich Town

O astro norueguês Erling Haaland comandou o Manchester City na vitória sobre o Ipswich Town (3 a 2), neste sábado, em partida válida pela sétima rodada da Premier League.

Com o resultado, o City chegou aos 21 pontos e lidera a classificação da competição com 100% de aproveitamento, enquanto o Ipswich Town permaneceu com 9 pontos, na décima colocação.





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Phil Foden abriu o placar para o Manchester City aos 19 minutos, após passe decisivo do companheiro Jérémy Doku, mas os visitantes empataram rapidamente, aos 21, quando Daizen Maeda ficou cara a cara com o goleiro depois de receber lançamento de Abdul Ouattara.

Aos 34 minutos, o astro norueguês Erling Haaland devolveu a vantagem aos donos da casa ao marcar o segundo gol de cabeça, após cruzamento do croata Mateo Kovacic.

Haaland fez o terceiro gol do City aos 69 minutos, em uma bola na qual levou a melhor sobre o zagueiro com sua força física, antes de finalizar com precisão para as redes.

Emoção nos minutos finais

Os minutos finais da partida foram de muita emoção, com o atacante norueguês marcando mais um gol para a equipe celeste, aos 85 minutos, mas o árbitro anulou o lance por impedimento.

As esperanças do Ipswich Town voltaram quando o árbitro marcou pênalti em cima do zagueiro do City, Marc Guéhi, convertido com sucesso por Zian Flemming aos 90 minutos, o segundo gol dos visitantes.

O City conseguiu segurar o resultado (3 a 2) até o fim da partida e voltou ao caminho das vitórias após a derrota mais recente em casa diante do Paris Saint-Germain (4 a 2), pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa.



