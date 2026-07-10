Em vídeo... Majer: A seleção do Marrocos passou pela Holanda por sorte... e perdeu para a França por medo

Rabah Madjer, lenda do futebol argelino, criticou o estilo de jogo da seleção do Marrocos durante o confronto contra a França na Copa do Mundo de 2026, considerando que a equipe perdeu a partida por ter medo dos “Galo”.

A seleção marroquina foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas quartas de final, após a derrota para a França por 0 a 2, ontem, quinta-feira.

Majar disse, em declarações ao programa “Nadina”, do canal “MBC 1”: “Foi o medo que fez a seleção marroquina recuar, e quando vi a maneira como começou a partida, disse que era um péssimo começo”.

Ele acrescentou: “Quando você começa a partida de forma defensiva, passa a impressão de que tem medo da seleção da França, o que dá a ela a oportunidade de dominar, atacar e buscar gols — e foi isso que aconteceu no segundo tempo”.

E continuou: “A seleção do Marrocos não deveria ter tido medo, deveria ter imposto sua personalidade na partida e jogado como jogou contra a Holanda e o Brasil, reconhecendo a força da seleção francesa e o fato de que ela era a principal favorita para passar de fase”.

E continuou: “A seleção do Marrocos só começou a se movimentar no segundo tempo, depois que a seleção da França assumiu o controle da partida e marcou dois gols, especialmente porque ela conta com dois times: um titular e um reserva ainda mais forte.”

Além disso, o lenda do futebol argelino se recusou a reconhecer a superioridade da seleção marroquina no âmbito árabe devido à sua estratégia, considerando que ela passou pela Holanda, nas oitavas de final da Copa do Mundo, por meio de pênaltis.

E concluiu: “Se a seleção do Marrocos tivesse perdido para a Holanda, não estaríamos dizendo isso agora, mas ela conseguiu passar graças aos pênaltis.”

As declarações de Madjer provocaram a indignação de Rachid Taoussi e Radhi Jaïdi, astros do futebol marroquino e tunisiano, respectivamente, que afirmaram a grande superioridade da seleção marroquina, especialmente no que diz respeito ao planejamento e à estratégia.