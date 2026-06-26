Em vídeo... Majer: A seleção da Tunísia não fica atrás do Egito, do Marrocos e da Argélia... e não tem medo da Holanda

Rabah Madjer, lenda do futebol argelino, defendeu a seleção da Tunísia, apesar dos resultados negativos que ela enfrentou na Copa do Mundo de 2026, afirmando que ela não difere das seleções do Egito, do Marrocos e da Argélia.

A seleção da Tunísia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 ainda na fase de grupos, depois de terminar em último lugar em seu grupo, sem nenhum ponto, após sofrer três derrotas pesadas contra as seleções da Suécia (5 a 1), do Japão (4 a 0) e da Holanda (3 a 1).

Mager disse, em declarações ao programa “Nadina”, do canal “MBC 1”: “Continuo com a mesma opinião: a seleção da Tunísia é boa e possui grande potencial, assim como as seleções da Argélia, do Marrocos e do Egito”.

E acrescentou: “Mas ela está passando por uma crise. A crise não começou na Copa do Mundo, e sim após a derrota por 1 a 5 para a Bélgica em um amistoso, derrota essa que levantou questionamentos sobre a seleção tunisiana”.

Ele acrescentou: “A seleção da Tunísia perdeu para a Holanda e, embora seja uma seleção respeitável, a tunisiana era capaz de competir com ela, como prova o fato de a seleção da Argélia ter vencido por 1 a 0 em um amistoso em Roterdã”.

E concluiu: “A seleção da Holanda não é a equipe que deve ser temida na partida, mas a seleção da Tunísia cometeu muitos erros em campo”.

Vale lembrar que a seleção da Holanda será o próximo adversário do Marrocos na Copa do Mundo de 2026, quando os dois times se enfrentarão na madrugada da próxima terça-feira, nas oitavas de final.