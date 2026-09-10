A lenda do Al Ahly e da seleção do Egito, Magdi Abdelghani, criticou a atitude do marroquino Houcine Ammouta, técnico do time vermelho, com seu jogador Ali Mahmoud, após a substituição deste último durante a partida contra o Al Mokawloon Al Arab (1 a 1), realizada na noite da última quarta-feira, pelo Campeonato Egípcio.

Ali Mahmoud havia cumprimentado Ammouta ao deixar o campo de uma maneira que não agradou ao treinador, que então repreendeu o jogador e o empurrou com força, em um lance que gerou muita polêmica.

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Sobre esse assunto, Abdelghani afirmou na noite de quinta-feira, durante sua participação no programa "Massa Al Anwar", com o apresentador Medhat Shalaby, no canal "MBC Masr 2": "Não sei qual é o motivo da raiva de Ammouta conosco!... Ele precisa entender a natureza dos egípcios. E se fosse um grande astro, ou se eu estivesse no lugar de Ali Mahmoud, a coisa não passaria em paz".

Ao ser questionado sobre o que faria naquele momento, Abdelghani respondeu: "Eu faria o que teria de ser feito... Um dos treinadores falou comigo, quando eu era jogador, de forma inadequada e me bateu, então eu bati nele".

E, a respeito das pressões que Ammouta enfrenta atualmente, o ex-internacional egípcio disse: "A profissão de treinador tem muitas pressões, por isso não trabalhei nela. O treinador precisa manter a serenidade, e quando você é estrangeiro precisa ser educado".

E prosseguiu: "Se eu, por exemplo, fosse treinar no Marrocos, expressaria minha raiva dessa forma?... Além disso, Ammouta não enfrenta os problemas e as falhas técnicas, enquanto os jogadores sentem tensão e pressão — o que lhes causa lesões — pois temem as explosões do treinador".

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