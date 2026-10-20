O Liverpool conquistou uma vitória emocionante sobre o Villarreal pelo placar de 4 a 3, depois de estar em desvantagem por dois gols, na partida disputada entre as duas equipes no estádio "Anfield" na noite desta terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, enquanto o Manchester City atropelou seu visitante, o grego AEK Atenas, por cinco gols a um no estádio "Etihad".

O Liverpool venceu pela terceira partida consecutiva, alcançando os 100% de aproveitamento e ocupando o segundo lugar na tabela de classificação com 9 pontos, atrás do Paris Saint-Germain apenas pelo saldo de gols.

Já o Villarreal ocupou a 19ª posição com apenas 3 pontos.

Por outro lado, o Manchester City chegou aos seis pontos na sexta colocação, curando suas feridas após a derrota para o Paris Saint-Germain na rodada passada.

Quanto ao AEK Atenas, ocupou a 27ª posição com 3 pontos.

A virada do Liverpool

Na partida do Liverpool, o Villarreal abriu vantagem cedo com dois gols, marcados por Georges Mikautadze e Sergi Cardona aos 4 e aos 29 minutos, sendo que um erro de Virgil van Dijk, ao devolver a bola para o seu goleiro, provocou o primeiro gol.

Mas o Liverpool reagiu e respondeu com dois gols antes do fim do primeiro tempo, assinados por Alexis Mac Allister e Ronald Araújo aos 36 e aos 45+3 minutos, respectivamente.

Mac Allister voltou a marcar para dar à equipe inglesa a liderança pela primeira vez na partida, com um gol aos 65 minutos, e quatro minutos depois Florian Wirtz ampliou a vantagem com o quarto gol.

Ainda assim, o Villarreal não desistiu, marcando o terceiro gol com Tani Oluwaseyi a 3 minutos do fim do tempo regulamentar da partida, mas o tempo não foi suficiente para alcançar o empate.

Foden brilha na ausência de Haaland

E na partida do Manchester City, Elliot Anderson colocou a equipe celeste na frente com um gol após 12 minutos do início da partida, e então Phil Foden ampliou a vantagem com o segundo gol aos 34 minutos.

Mas o AEK Atenas diminuiu a diferença com um gol de Stavros Pilios após 7 minutos do início do segundo tempo, e, mesmo assim, Rayan Cherki restabeleceu a diferença de dois gols aos 57 minutos.

Foden marcou outros dois gols aos 65 e aos 76 minutos para completar o "hat-trick" e conduzir a equipe celeste a uma grande vitória na ausência do artilheiro Erling Haaland, a quem o técnico Enzo Maresca preferiu poupar, mantendo-o no banco de reservas durante toda a partida.