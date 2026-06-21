Em vídeo... Lenda do Liverpool: O Al-Hilal é meu time favorito na Liga Saudita

A lenda do Liverpool elogiou a Liga Saudita, considerando que o Al-Hilal é o time que ele mais gosta de acompanhar na competição.

O espanhol Pepe Reina, ex-goleiro do Liverpool, disse em entrevista ao programa “Dorina Ghir”, do canal “Al-Saudiya”: “Acompanho o Campeonato Saudita desde a revolução no futebol que começou lá, e posso atestar que ele melhorou muito em pouco tempo”.

Quanto ao clube que torce na Liga Saudita, ele explicou: “Se eu fosse torcer por um time, torceria pelo Al-Hilal, pelo meu amigo (Kalidou) Koulibaly, com quem tenho uma relação de amizade”.

Reina jogou ao lado de Koulibaly no Napoli entre 2015 e 2018, antes de o goleiro espanhol se transferir para o Milan, enquanto o zagueiro senegalês permaneceu no clube italiano até sua transferência para o Chelsea em 2022 e, de lá, para o Al-Hilal no ano seguinte.

Vale lembrar que Reina foi uma das lendas do Liverpool, clube pelo qual jogou entre 2005 e 2013, antes de se transferir para o Napoli e, posteriormente, atuar por vários clubes europeus, sendo o último deles o Como, onde se aposentou no verão de 2025.