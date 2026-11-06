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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Em vídeo: lenda do Al-Nassr desenha cenário fantástico para o gol de número 1000 de Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Portugal
Liga dos Campeões da Ásia
Portugal
Arábia Saudita

O astro português terá sucesso?

Mohammed Al-Sahlawi, ídolo do Al-Nassr, desenhou um cenário fantasioso para a forma como o português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, poderia marcar o gol de número 1000 em sua carreira futebolística.

Ronaldo marcou 985 gols em sua carreira futebolística até o momento, o que significa que ele precisa de apenas 15 gols para ser o primeiro jogador a marcar 1000 gols na história do futebol.

Caso o craque português consiga esse feito, não será senão com o Al-Nassr durante a temporada atual, especialmente depois de ter anunciado sua aposentadoria em nível internacional, ontem, quinta-feira.

Al-Sahlawi disse, em declarações ao programa "Nadeena", no canal "MBC 1": "Espero que Ronaldo marque seu gol de número 1000 na final da Liga dos Campeões da Ásia de Elite".

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E completou: "Já se o gol não for na final e vier na Roshn League, espero que seja em uma partida decisiva, seja qual for o adversário, para que nunca seja esquecido".

Ronaldo conquistou apenas um único título oficial com o Al-Nassr desde a transferência para suas fileiras em janeiro de 2023, que é o título da Roshn League na temporada passada, após uma ausência que durou 7 anos.

O "Foguete da Madeira" sonha em encerrar sua carreira com a conquista dos mil gols em nível individual, além de conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite pela primeira vez na história do clube da capital em nível coletivo.

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