Em vídeo: Lenda da Argentina admite: o árbitro foi injusto com o Egito... Salah merecia um pênalti

Claudio López, ex-jogador da seleção argentina, reconheceu que o árbitro francês François Litxer prejudicou a seleção egípcia, já que o capitão Mohamed Salah merecia um pênalti antes da jogada do terceiro gol decisivo do Tango.

A seleção egípcia chegou a estar à frente por 2 a 0 na partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, disputada na noite desta terça-feira, mas não conseguiu manter a vantagem e foi eliminada do torneio após a derrota por 2 a 3.

A partida foi marcada por grande polêmica arbitral após a anulação de um gol da seleção egípcia marcado por Mustafa Zico, bem como a não marcação de um pênalti a favor de Salah pouco antes do gol decisivo da Argentina.

Sobre isso, López afirmou, durante sua análise da partida na “BeIN Sports”, que o árbitro deveria ter tomado a mesma decisão que tomou ao anular o gol de Zico, alegando uma falta de Marwan Attia contra Lisandro Martínez.

Ele explicou: “A jogada de Salah deveria ter sido marcada como falta, embora a bola estivesse um pouco atrás de Salah, enquanto estava à frente de Martínez”.

Ele acrescentou que o VAR demora a tomar várias decisões, tanto nas partidas de hoje quanto em outras partidas do campeonato.