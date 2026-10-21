Hussein Abdulghani, lenda do futebol saudita, criticou o australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, por considerar que ele privilegia seu astro português Cristiano Ronaldo em detrimento da equipe.

O Al-Nassr venceu seu visitante Neom pelo placar de 1 a 0, na partida que reuniu as duas equipes, ontem, terça-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riad, pela décima rodada da Saudi Pro League.

A partida teve atuação modesta de Ronaldo, que desperdiçou uma cobrança de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, mas completou o jogo até o fim sem ser substituído.

Hussein Abdulghani criticou esse fato em declarações ao programa "Nadeena", do canal "MBC 1", quando disse: "Vejo que as substituições do treinador (Postecoglou) no segundo tempo foram equivocadas, de uma forma ou de outra".

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E explicou: "O time estava à frente por 1 a 0, e o resultado é o mais importante para ele, independentemente do jogador que fosse substituído. Por isso, se Cristiano Ronaldo tivesse sido substituído, não haveria problema algum".

Questionado se Postecoglou teria privilegiado Ronaldo ao não substituí-lo, respondeu: "Isso está claro, porque a mudança deveria ter acontecido. O time estava vencendo por 1 a 0, Ronaldo não estava em seu dia em uma partida complicada e desperdiçou um pênalti".

E acrescentou: "O treinador deveria pensar mais no time do que na permanência ou na saída de um jogador, especialmente porque Ronaldo possui uma grande força mental e não é alguém abalado para ser afetado por uma substituição após desperdiçar um pênalti".

E concluiu: "Desde que a partida estava complicada, difícil e pesada, o mais importante é buscar como vencê-la, mas, no fim, o Al-Nassr conseguiu o que precisava, venceu e conquistou os três pontos, para seguir na disputa pela liderança do campeonato".

Vale lembrar que a vitória elevou a pontuação do Al-Nassr para 22 pontos, com os quais ocupa a terceira colocação na tabela de classificação do campeonato saudita, a 3 pontos do líder Al-Qadisiyah, que disputou uma partida a mais, e a 2 pontos do Al-Hilal, segundo colocado.