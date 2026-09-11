Os minutos finais do alucinante dérbi da Região Leste entre Al-Qadsiah e Al-Ettifaq testemunharam um estranho lance de arbitragem que gerou polêmica e adicionou ainda mais emoção a uma partida que não precisava de mais nada, depois de quase provocar a expulsão de um jogador por engano.

Aos 83 minutos, com o placar apontando a vantagem de 3 a 2 para o Al-Qadsiah, a disputa entre os jogadores das duas equipes esquentou e José María Sánchez, que apitou o confronto, entrou em evidente estado de confusão.

O árbitro espanhol mostrou o cartão amarelo na direção de Radhi Mishaal Al-Otaibi, antes de recuar rapidamente em meio aos protestos dos jogadores do Al-Ettifaq.

As imagens da transmissão televisiva do gramado revelaram um diálogo curioso entre o árbitro e os jogadores, no qual o árbitro disse: "Ele diz que houve um erro no cartão. Peço desculpas".

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Um dos jogadores tentou esclarecer o erro para ele, dizendo: "Esse jogador não sou eu. É alguém parecido comigo!", ao que o árbitro espanhol respondeu com um gesto claro de "peço desculpas", indicando o reconhecimento do erro e sua tentativa de contornar a situação em meio a um clima de perplexidade e risos entre os jogadores.

Apesar do erro, um dérbi alucinante

Apesar dessa falha de arbitragem, que no fim das contas não afetou o andamento da partida, ela roubou os holofotes de um roteiro alucinante que teve seis gols.

O Al-Qadsiah havia aberto vantagem com dois gols, marcados por Julián Quiñones e Mateo Retegui, antes de o Al-Ettifaq reagir com Bersant Celina e Álvaro Medrán, e então o Al-Qadsiah voltou a ficar à frente com Mohammed Hamad Al-Qahtani aos 81 minutos, antes de Jordan Larsson marcar o gol de empate fatal para o Al-Ettifaq (85), fazendo a partida terminar em 3 a 3.

Um lance que confirmou a enorme pressão vivida pela equipe de arbitragem em uma partida que registrou 5 cartões amarelos e duros embates, e que quase se transformou em um escândalo com a expulsão de um jogador que não cometeu a infração, não fosse a intervenção de seus companheiros e a correção do erro por parte do árbitro no último momento.

Com esse resultado, o Al-Qadsiah desperdiçou a chance de assumir a liderança da Roshn League, depois de elevar sua pontuação para 16 pontos na segunda posição, atrás do líder Al-Ittihad, com 17 pontos, enquanto o Al-Ettifaq elevou sua pontuação para 11 pontos na sétima posição.