Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção da Espanha, não se limitou a falar sobre a evolução de sua equipe sob o comando de Hansi Flick, mas também dirigiu um elogio especial ao egípcio Hamza Abdelkarim, prevendo-lhe um futuro brilhante. Ele também falou sobre Mohamed Salah e a seleção do Egito, antes de definir sua escolha sobre o melhor jogador da história do futebol.

Yamal disse, em declarações ao programa "Do Cairo", transmitido pelo canal "ON Sport", que o Barcelona vivenciou um salto nesta temporada em termos de entrosamento e harmonia entre os jogadores, afirmando: "Jogamos em prol da equipe, e nosso objetivo é sempre vencer".

Sobre o equilíbrio entre se divertir dentro de campo e executar as instruções de Flick, explicou: "Tento jogar com total eficiência, fazer a diferença e dar tudo de mim pela equipe, mas meu papel principal é buscar o equilíbrio. E a equipe se adapta à presença de vários jogadores, e cada um deles é especial naquilo que faz".





Elogio especial a Hamza Abdelkarim

Yamal demonstrou admiração pelas qualidades de Hamza Abdelkarim, dizendo: "Ele é um atacante que marca muitos gols, tem uma grande capacidade de adaptação e o espera um futuro brilhante. Ele reúne todas as características que fazem dele um atacante excepcional, e vai marcar muitos gols para a equipe".

Em relação aos africanos indicados à Bola de Ouro, disse: "Espero que haja sempre muitos africanos indicados à Bola de Ouro, mas acredito que a Bola de Ouro é pelo desempenho, e não pela nacionalidade".













Sobre como manter a motivação após conquistar a Copa do Mundo e a Eurocopa, Yamal disse: "Com tranquilidade e vontade de conquistar mais, e ninguém se cansa de vencer".

A respeito da possibilidade de conquistar a Liga dos Campeões da Europa, acrescentou: "Precisamos ter sorte e jogar para vencer o título, e espero conquistar a taça neste ano".









Messi ou Pelé e Maradona?

A estrela do Barcelona falou sobre a seleção do Egito, dizendo: "Todos sabem que o Egito tem jogadores especiais, e eu esperava esse nível de desempenho diante da Argentina, pois a seleção egípcia tem um nível técnico especial, e não apenas físico".

Yamal elogiou Mohamed Salah, afirmando: "Mohamed Salah é um grande jogador e muito importante", antes de dirigir uma mensagem especial a Hamza Abdelkarim, dizendo: "Ele tem as habilidades e as qualidades para ser uma lenda".

Yamal definiu sua escolha ao ser questionado sobre o melhor da história do futebol entre Lionel Messi, Pelé e Diego Maradona, e a estrela do Barcelona disse: "Messi, pelo que vi e assisti, escolheria Messi por tudo o que ele fez e por tudo o que ele faz".



















