Lionel Messi, capitão da seleção argentina, alcançou um novo recorde lendário ao se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, empatado com o alemão Miroslav Klose.

Messi marcou três gols (um “hat-trick”) contra a seleção da Argélia, na partida disputada na madrugada desta quarta-feira no estádio “Arrowhead”, pelo Grupo 10 da atual edição do torneio.

Messi não conseguiu conter as lágrimas, chorando de emoção ao comemorar o primeiro gol da partida.

Este é o primeiro hat-trick na trajetória de Messi na Copa do Mundo, elevando seu total para 16 gols, empatado com o aposentado Klose, e colocando “O Pulguinha” a apenas um gol de assumir sozinho o recorde histórico, segundo a “Opta”.

Além disso, Messi marcou o primeiro hat-trick da edição de 2026, assumindo desde cedo a liderança na artilharia do torneio.

Com esse hat-trick, Messi ultrapassou Kylian Mbappé, Gerd Müller (14 gols) e Ronaldo (15 gols).

De acordo com a Opta, Messi também se tornou o jogador mais velho a marcar um hat-trick na história da Copa do Mundo, aos 38 anos e 357 dias, superando Cristiano Ronaldo, que havia feito o mesmo aos 33 anos e 130 dias.