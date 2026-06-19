Com um tom de voz confiante e uma ambição sem limites, Pau Kubarsi assumiu a liderança para deixar as coisas bem claras antes do tão aguardado confronto entre Espanha e Arábia Saudita.

O jovem zagueiro da “La Roja” não se esquivou da responsabilidade após o empate decepcionante contra Cabo Verde; pelo contrário, criticou o desempenho na primeira partida, elevando o nível do desafio: “Precisamos de mais garra e ambição na frente do gol contra a Arábia Saudita... e precisamos dar um passo à frente”.

A seleção espanhola se prepara para enfrentar a Arábia Saudita no próximo domingo, em um confronto decisivo após o empate sem gols contra Cabo Verde na rodada de estreia.

Participação na Copa do Mundo de 2026 para fazer história

Kobarsi, que disputa a primeira Copa do Mundo de sua carreira, mostrou-se tranquilo em relação à sua pouca idade e à pressão do evento durante a coletiva de imprensa que antecedeu o jogo contra a Arábia Saudita, onde afirmou: “Não tive a oportunidade de assistir a muitas edições da Copa do Mundo porque sou muito jovem, mas agora que estou aqui, tenho muita vontade de fazer uma boa partida”.

Sobre o momento de sua estreia com a camisa da Espanha na Copa do Mundo, ele acrescentou: “Senti orgulho de mim mesmo... e, o mais importante, lembrei-me da minha família. Era um sonho que eu tinha desde criança”.

A pressão… e o círculo de apoio

O jovem zagueiro reconheceu que a pressão é parte integrante do jogo, mas revelou sua arma secreta: “Lido bem com ela e sempre procuro contar com o apoio do meu círculo de amigos, que me ajuda muito”.

Sobre sua parceria na zaga com Aymeric Laporte, Kubarsi explicou: “Qualquer um dos quatro zagueiros do elenco pode ser titular”.

E continuou: “É verdade que jogo mais com Laporte, que me ajuda muito com sua experiência, e corrigimos os erros um do outro”.

Kobarsi se recusou a fazer promessas caso conquistem o título, afirmando: “Não pensei nisso, só penso em ganhar a taça; depois disso, conversaremos sobre o que faremos”.

As orientações de De la Fuente... e 32 partidas sem derrota

Kobarsi transmitiu as orientações do técnico Luis de la Fuente aos jogadores: “Precisamos de mais entusiasmo e ambição na frente do gol, especialmente no ritmo de circulação da bola para desgastar os adversários”.

Apesar do tropeço contra Cabo Verde, ele reforçou a total confiança no projeto: “Chegamos a esta fase após 32 partidas sem derrota e temos apresentado um bom desempenho, não apenas neste ano, mas também nos anos anteriores”.

E completou: “Não podemos recuar nesse ritmo. Não fizemos uma grande partida, mas voltamos com energias renovadas”.

Pedri... e Lamine Yamal

Kobarsi elogiou seu companheiro Pedri, descrevendo-o como “um jogador incrível que pode atuar em todas as posições”, e afirmou que as decisões de De la Fuente sobre sua posição “têm um motivo”.

Sobre Lamine Yamal, ele disse: “Todos nós temos uma vontade enorme de jogar; ninguém gosta de lesões, mas Lamine tem uma mentalidade muito boa e conhece seu corpo. Temos um elenco excelente e, se ele jogar, vai nos ajudar ao máximo; e quem o substituir também vai dar conta do recado”.

A Espanha entra em campo contra a Arábia Saudita com o lema “não há alternativa à vitória”, e Kubarsi garante aos torcedores: “A equipe está ciente da importância deste jogo... e precisamos dar um passo à frente, como fizemos nos últimos anos”.