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Ahmed Mansy
Traduzido por

Em vídeo: José Gomes sobre voltar a treinar o Zamalek: Eu ficaria louco!

J. Gomes
APR FC x Zamalek SC
APR FC
Zamalek SC
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Asyut Petroleum x Zamalek SC
Asyut Petroleum
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Al-Khaleej x Al-Fayha
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O que disse o treinador português?

O português José Gomes, técnico do Al Khaleej, da Arábia Saudita, revelou a verdade sobre as notícias que circulam a respeito de um possível retorno ao comando de seu ex-clube, o Zamalek do Egito, nos próximos dias.

Gomes conduziu o Al Khaleej à primeira vitória na atual temporada da Liga Roshn Saudita, diante do Al Fayha, por 2 a 0, nesta quinta-feira, na nona rodada da competição.

Após a partida, Gomes foi questionado sobre as informações de que teria recebido uma proposta para treinar o Zamalek no próximo período, e negou a veracidade dessas notícias, reafirmando seu desejo de permanecer no Al Khaleej.

O treinador português declarou ao jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Se você acompanhar os rumores que circulam nas redes sociais e na imprensa do Egito, vai ficar louco".

E completou: "Se uma história for passada de uma pessoa para outra em uma corrente de 4 pessoas, a história será diferente quando chegar à quarta pessoa. Imagine então com 120 milhões de egípcios. Esses rumores não são verdadeiros".

E finalizou: "Toda a minha concentração está no Al Khaleej, para construir um grupo forte, para que consigamos trabalhar juntos de forma profissional".

Vale lembrar que Gomes comandou o Zamalek entre fevereiro e dezembro de 2024, e conseguiu levá-lo aos títulos da Copa da Confederação Africana e da Supercopa da África, antes de se transferir para o Al Fateh e, de lá, para o Al Khaleej.

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