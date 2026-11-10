Um jornalista esportivo saudita revelou uma bomba de peso sobre o futuro do grego Georgios Donis, treinador da seleção saudita, ao afirmar que ele vai deixar o cargo com 99% de probabilidade.

Reportagens da imprensa já haviam revelado anteriormente o desejo da Federação Saudita de Futebol de demitir Donis do cargo e contratar o espanhol Roberto Martínez para sucedê-lo no torneio da Copa da Ásia de 2027.

Essas reportagens provocaram uma enorme onda de indignação entre os torcedores sauditas, especialmente diante do pouco tempo restante antes da Copa da Ásia, o que levou a Federação Saudita a emitir um comunicado no qual afirmou que o treinador grego continuaria no cargo.

No entanto, o adiamento da Copa da Ásia de 2027 de janeiro para dezembro do próximo ano reacendeu a polêmica sobre a possibilidade de demitir Donis, uma vez que há mais tempo disponível antes do torneio.

O jornalista saudita Badr Al-Saqri negou essas informações, em declarações ao programa "Nadeena", do canal "MBC 1", com base em contato com a Federação Saudita de Futebol, afirmando que ele será o treinador da seleção na Copa da Ásia.

Contudo, o apresentador do programa, o jornalista saudita Abdulrahman Al-Humaidi, revelou uma grande surpresa ao responder-lhe: "E eu te digo que, com 99% de probabilidade, Donis vai sair".

Donis assumiu o comando da seleção saudita em abril passado, substituindo o treinador francês Hervé Renard, apenas dois meses antes do início da Copa do Mundo de 2026, da qual se despediu na primeira fase.

Apesar disso, o treinador grego conseguiu conduzir a Arábia Saudita à conquista de seu primeiro título em 23 anos, ao vencer com a equipe a Copa do Golfo Árabe em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27", em outubro passado.