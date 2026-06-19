Em vídeo... Jornalista saudita: Salem Al-Dosari não ajudou a seleção... e deve ficar no banco

Um jornalista saudita criticou Salem Al-Dossari, capitão do Al-Hilal e da seleção saudita, exigindo que ele ficasse no banco de reservas durante o confronto contra a seleção da Espanha na Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita enfrenta a Espanha no próximo domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O jornalista saudita Ali Al-Anzi afirmou, em declarações ao programa “Nadina”, do canal “Al-Saudiya”: “Salem Al-Dossari é o jogador saudita mais importante e melhor dos últimos dez anos, quer se goste ou não”.

E acrescentou: “Mas, especificamente na última temporada com o Al-Hilal, ele não disputou muitas partidas sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi”.

E continuou: “Portanto, não é vergonha alguma que Salim Al-Dossari assuma a responsabilidade pela seleção saudita e pelo técnico (Georgios) Donis; e, se ele não estiver em condições de contribuir, não deve ser titular”.

E acrescentou: “Salem Al-Dossari elevou o futebol saudita a um novo patamar, especialmente com o Al-Hilal, mas com a seleção saudita ele não trouxe a contribuição esperada; e não me fale do gol dele contra a Argentina, pois ele não conquistou nenhum título”.

E concluiu: “Nos últimos dois anos, Salem Al-Dossari não é mais o jogador que conhecemos. Ele precisa voltar ao seu nível e dar mais de si, pois, se não apresentar 60% do seu potencial, não precisamos dele, especialmente por ser o capitão e a principal estrela”.