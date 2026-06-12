Em vídeo... Jornalista saudita revela o novo destino de Hamdallah

A mídia saudita revelou o novo destino do atacante marroquino Abdelrazak Hamdallah na próxima temporada, após sua saída do Al-Shabab.

Abdulaziz Al-Malik, presidente do Al-Shabab, havia anunciado anteriormente a saída de Hamdallah do time, após a crise que o opôs ao clube no final da última temporada da Liga Roshen.

O jornalista saudita Khalid Al-Shneef disse no programa “Dorina Ghair”: “Abdelrazak Hamdallah está oficialmente no clube Al-Taawoun, com um contrato de um ano”.

O clube Al-Taawoun já havia entrado em negociações anteriores com o atacante marroquino para contratá-lo na próxima temporada, diante do fracasso na renovação do contrato de seu astro colombiano Roger Martínez.

Esta será a quinta passagem de Hamdallah pela Liga Roshen saudita, depois do Al-Nassr, do Al-Ittihad e do Al-Shabab, além do Al-Hilal, pelo qual jogou por empréstimo na Copa do Mundo de Clubes de 2025.

O jogador de 35 anos possui um histórico de destaque na Liga Roshen, sendo o segundo maior artilheiro da competição desde o início da era profissional, com 150 gols, ficando 5 gols atrás do atacante sírio Omar Al-Soma.